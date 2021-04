Laso: "La primera derrota nos tiene que servir de enseñanza"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso. EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo

Redacción deportes, 21 abr (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, declaró este miércoles que la derrota en el primer partido de la eliminatoria de playoff de la Euroliga contra el Anadolu Efes turco "tiene que ser una enseñanza" para el segundo encuentro, en el que deben estar "concentrados durante los cuarenta minutos".

El Anadolu Efes ganó al Real Madrid (90-63) en Estambul en el estreno de los playoffs de la Euroliga, en un partido en el que fue muy superior al equipo español, que se hundió tras el descanso.

"En un playoff tenemos que analizar las cosas que hicimos bien y las que hicimos mal. Ayer, en el primer tiempo entendimos lo que era el partido. Nos faltó algo de acierto, pero, en líneas generales, el equipo trabajó bien", dijo Laso, en declaraciones difundidas por Real Madrid TV.

El técnico del conjunto blanco aseguró que la salida que tuvieron tras el descanso fue "floja ante un equipo que tiene muchísimas armas".

No tuvimos acierto y, poco a poco, ellos se fueron marchando en el marcador. Esto debe ser una enseñanza de cara al partido de mañana, enseñanza de lo que debemos mejorar durante el encuentro y saber que tendremos que estar muy concentrados durante los cuarenta minutos para poder competir contra un equipo como Anadolu Efes", señaló.

El ala-pívot estadounidense Trey Thompkins, que cumple su sexta temporada en el Real Madrid, calificó de "dura" la derrota contra el Anadolu Efes, aunque admitió que su equipo se encuentra "bien" para afrontar el segundo duelo.

"Confío en mis compañeros y en que el equipo será capaz de reaccionar. Anadolu Efes es un gran equipo, pero tenemos que centrarnos en nosotros, en jugar unidos, en apoyarnos continuamente", confesó.

"No debemos preocuparnos excesivamente de las cosas que no podemos controlar y sí de los aspectos que dependen de nosotros como jugar duro en defensa o cerrar el rebote. Nos espera un partido muy duro y todos tenemos que estar preparados para disputar cuarenta minutos de intensidad máxima", concluyó.

Esta temporada, Real Madrid y Anadolu Efes se han enfrentado tres veces. En dos ocasiones ganó el conjunto turco y en una el español. EFE

1011041

drl/ea