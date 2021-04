Larcamón cree que Puebla potencia virtudes para vencer a nóminas más altas

El técnico de Puebla, Nicolas Larcamón, festeja una anotación de su equipo ante Toluca, durante un partido del Torneo Clausura del fútbol mexicano, en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca (México). EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

Puebla (México), 21 abr (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla, afirmó este miércoles que su equipo potencia sus virtudes para imponerse a nóminas más costosas en el torneo Clausura mexicano.

"Sabemos que no es lo común, el fútbol es dominado por los equipos de grandes presupuestos, pero nosotros hacemos foco en lo controlable, lo que podemos gestionar para estar en mejores condiciones de competitividad y sabiendo que nuestros argumentos para estar en donde estamos son consistentes", explicó.

El Puebla de Larcamón, con la cuarta plantilla menos valiosa del Clausura, se encuentra en el tercer lugar de la clasificación por encima de instituciones con mayor presupuesto como el Monterrey, el Santos Laguna, el campeón León y los Tigres UANL.

A pesar de ser considerados como la sorpresa del torneo, Larcamón afirmó que en el grupo que dirige no hacen caso a ese mote y sólo se concentran en trabajar.

"No tomamos en cuenta el mote de sorpresa o de caballo negro que nos han impuesto. Estamos enfocados en rendir y mejorar, que los muchachos lleguen de la mejor forma. No hay que endulzarse por los elogios, esto es cambiante y hay que validar nuestra posición todos los partidos", añadió.

Larcamón reconoció que los dos duelos que le restan al Puebla en la fase regular serán claves para que su equipo se valide como protagonista en el Clausura y amarre uno de los cuatro boletos que dan acceso directo a los cuartos de final.

"Estamos enfocados en cerrar de la mejor forma la fase regular, no nos conforma estar en la repesca, sino que buscamos ir directo a cuartos de final. El foco está en los seis puntos que nos restan en juego", comentó.

El Puebla recibirá este viernes a los Pumas UNAM en la decimosexta jornada del Clausura, un rival al que Larcamón elogió a pesar de vivir un presente negativo con cuatro victorias en 15 partidos del Clausura.

"Estamos ante un gran rival, el subcampeón del fútbol mexicano, es un equipo que tiene una valía, que está con ganas de sumar puntos, pero no hacemos foco en los demás rivales si no en lo que tenemos que hacer para competir bien y dominar el partido", finalizó.