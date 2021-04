La SIP señala la falta de rendición de cuentas del Gobierno en Costa Rica

En la imagen, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado (c), habla durante una rueda de prensa en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Miami, 20 abr (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló este martes en su informe semestral de Costa Rica, que el Gobierno de este país no ha avanzado en la rendición de cuentas y que no ha impulsado estímulos económicos para el sector de los medios de comunicación.

"En este período no se han visto esfuerzos del Gobierno nacional a favor de procesos ágiles de transparencia y rendición de cuentas, lo que derivó en una serie de denuncias de periodistas de diversos medios de comunicación ante la Casa Presidencial por la falta de una fluida relación con la prensa", indica el informe de la SIP.

El texto, publicado en la reunión semestral del organismo, agrega que "los medios de comunicación han padecido al no tener facilidades para obtener información clara, precisa y oportuna, y no hubo conferencias de prensa regulares sobre asuntos de interés público".

El informe de la SIP indica que el Colegio de Periodistas y la Defensoría de los Habitantes han manifestado en varias ocasiones su apoyo a los diversos recursos presentados por la prensa.

La SIP pone como ejemplo de la situación que el Diario Extra "expone al funcionario público que no rinde cuentas a las preguntas de diversos temas como lo son estadísticas de migraciones de personas solicitando refugio, datos de extranjeros infectados de covid-19, así como temas de vacunas, restricción de vehículos y cierres de negocios".

El informe señala que los medios y periodistas no obtienen las respuestas a sus consultas en el tiempo establecido por ley.

Además, la SIP reseñó que en Costa Rica "el Gobierno no ha implementado estímulos económicos" para el sector de medios de comunicación en el marco de la crisis agravada por la pandemia de la covid-19, en la que los medios "se han visto debilitados debido a la merma de la publicidad".