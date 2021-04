La Defensora del Pueblo de Rusia asegura que la vida de Navalni no corre peligro

Vista de la prisión en la que está encarcelado el opositor ruso Alexei Navalni, en Vladimir. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Moscú, 21 abr (EFE).- La Defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, afirmó hoy que el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, hospitalizado en una cárcel debido al deterioro de salud y su huelga de hambre, fue visitado por cuatro médicos no pertenecientes al sistema penitenciario y que su vida no corre peligro.

En declaraciones a la prensa, Moskalkova señaló que Navalni recibió esa visita el martes, y recalcó que al opositor se le proporciona el tratamiento necesario y se le administra suero.

Por su parte, la abogada del opositor, Olga Mijáilova, comentó al canal de televisión ruso Dozhd que cuando los abogados salieron la víspera de la cárcel "no había ningún médico", pero admitió la posibilidad de que los galenos visitaran a Navalni más tarde.

El líder opositor tiene una protusión y doble hernia discal, y ha adelgazado 16 kilos desde que ingresó en prisión en febrero pasado y 9 desde que se negó a ingerir comida.

Su equipo ha hecho un llamamiento a los seguidores del líder opositor para que acudan hoy a partir de las 16.00 GMT a las principales plazas de más de un centenar de ciudades para exigir la liberación del político, que mantiene desde hace tres semanas una huelga de hambre en prisión.

La Policía rusa arrestó hoy a la "número dos" de Alexéi Navalni, Liubov Sóbol, y a su portavoz, Kira Yarmish, al tiempo que efectúa registros en varias ciudades del país en busca de aliados del líder opositor, activistas y periodistas horas antes de la marcha nacional convocada para exigir su liberación.

En San Petersburgo, Yekaterimburgo y Krasnoyarsk los agentes de la ley están registrando casas y locales en busca de coordinadores locales de las oficinas de Navalni, voluntarios, periodistas, como en el caso del diario digital Fontanka, de acuerdo con la misma fuente.

Este tipo de registros y detenciones preventivas, con el argumento de que la marcha convocada para hoy no está autorizada y que no se puede hacer llamamientos para su participación, se producen de forma regular antes de cada protesta organizada en favor de Navalni.

El Ministerio del Interior y la Fiscalía advirtieron días antes de que tomarán "medidas" este miércoles si se celebra la protesta no autorizada.