La Comisión de Atletas recomienda que las protestas sigan prohibidas en los estadios

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach (d), y la presidenta de la Comisión de Atletas, Kirsty Coventry. EFE/Javier Caamaño/Archivo

Madrid, 21 abr (EFE).- Subrayar la importancia de la solidaridad, la unidad y la no discriminación en las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos, cambiar el juramento de los deportistas e incluir esos términos en mensajes visibles en la Villa o la ropa, pero en ningún caso permitir las protestas en el terreno de juego, son las recomendaciones de la Comisión de Atletas del COI en torno a la regla 50 de la Carta Olímpica.

La presidenta de la Comisión, la zimbabuense Kirsty Coventry, defendió estas medidas en una conferencia de prensa en la que expuso las conclusiones tras "once meses de consultas".

"Preservar el podio, el terreno de juego y las ceremonias oficiales de cualquier tipo de protesta y manifestación, o de cualquier acto percibido como tal", es la recomendación de este grupo de trabajo.

La regla 50 prohíbe a los deportistas cualquier manifestación o protesta de carácter político en las sedes de los Juegos.

Numerosos deportistas solicitaron en meses pasados que se levantase esa restricción, tras las protestas contra el racismo u otras formas de discriminación a las que ellos mismos se sumaron en otras competiciones.

La Comisión de Atletas ha solicitado a la de Asuntos Legales que elabore un rango de sanciones "para que todo el mundo sepa qué puede y no puede hacer"