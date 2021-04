La candidata Keiko Fujimori le dice a Evo Morales que "no se meta en el Perú"

Fotografía tomada el pasado 14 de abril en la que se registró a la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 20 abr (EFE).- La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori le pidió este martes al expresidente de Bolivia Evo Morales que "no se meta en el Perú", después de que le expresó respaldo a Pedro Castillo, su rival en la segunda vuelta electoral.

En plena campaña proselitista, Fujimori, una política de derecha, declaró a los reporteros sobre las menciones que Morales había hecho en sus redes sociales a favor de Castillo, un exlíder sindical de extrema izquierda.

"Con referencia a la declaración de Evo Morales del día de hoy, no solamente ha sido el día de hoy, sino que el día de la elección dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y había ganado en Perú", recordó la candidata del partido Fuerza Popular.

"Yo le quiero decir, bien claramente, al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú, fuera del Perú, Evo Morales", expresó Fujimori.

"Los peruanos no vamos aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI, le decimos fuera al comunismo, le decimos fuera a (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, le decimos fuera a (el expresidente de Brasil) Lula y a este tipo de ideologías que lo que busca es destruir y generar divisiones y traer pobreza en el país", agregó la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Castillo fue el candidato más votado en los comicios presidenciales del 11 de abril en Perú, con 19 %, seguido por Fujimori, con 13 %, razón por la cual ambos disputarán una segunda vuelta el próximo 6 de junio para definir al próximo gobernante.

En su tercera postulación a la Presidencia de Perú, Fujimori se encuentra en medio de un proceso judicial, a raíz de la acusación por lavado de activos y organización criminal presentada por la Fiscalía en su contra, con el pedido de 30 años de cárcel, debido a los presuntos aportes irregulares en sus campañas anteriores.

Morales, que gobernó más de 13 años en Bolivia hasta 2019 en que abandonó el país en medio de denuncias de fraude en su última reelección, saludó a Castillo y afirmó que tiene "un programa similar" al suyo.

"Revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una Asamblea Constituyente, en beneficio del pueblo para que haya justicia social", indicó Morales sobre los aparentes puntos en común que tiene con el candidato de Perú Libre.

"Los movimientos sociales e indígenas de América Latina y Caribe nos caracterizamos no solo por luchar y movilizarnos por nuestras reivindicaciones, sino también por implementar cambios estructurales. Éxitos a Pedro Castillo que propone un cambio en Perú", afirmó Morales en su cuenta de Twitter.

Fujimori y Castillo han coincidido esta semana en la ciudad de Lima, tras los primeros sondeos que han dado nuevamente como favorito para alzarse con las elecciones al maestro de profesión y originario de la andina región de Cajamarca.