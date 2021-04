Koeman: "Hay tanta movida que es mejor no opinar sobre la Superliga"

El técnico holandés del FC Barcelona, Ronald Koeman. EFE / Juanjo Martín/Archivo

Barcelona, 21 abr (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, dijo que "hay tanta movida que es mejor no opinar" sobre la participación del club azulgrana en la Superliga Europea, que en las últimas horas ha visto como ocho de los doce clubes fundadores abandonaban el proyecto y ahora tan solo se mantiene en el mismo junto con el Real Madrid, la Juventus y el Milan.

"Ayer hablé con el presidente (Joan Laporta) sobre este tema y me explicó la postura del club, pero prefiero no opinar. Al final lo que yo quiero es lo mejor para nuestro club", añadió en este sentido el técnico holandés en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe.

Insistido por los periodistas sobre el tema, Koeman se mostró contundente: "No voy a contestar más preguntas sobre este tema de la Superliga. Yo no soy el portavoz, el portavoz siempre es el presidente y es él quien tiene que hablar sobre este tema".

Pero sí admitió que el club no le "consultó antes de firmar el documento (de la Superliga)" y que no sabe "si lo hizo con los jugadores".