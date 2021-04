Japón estaría cerca de declarar estado de emergencia en Tokio

(Bloomberg) -- En su intento por incrementar las restricciones y contener el aumento de casos de coronavirus, Tokio y Osaka pedirán al Gobierno japonés que declare estado de emergencia en las dos ciudades, a solo tres meses de que inicien los ya retrasados Juegos Olímpicos. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo a la prensa que los casos del virus se están propagando en la capital y se necesita una acción rápida, a medida que el sistema médico se encuentra bajo presión en algunas áreas. Por su parte, el gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, señaló que buscará la declaración para detener un récord de contagios en la segunda metrópoli más grande del país.

Los llamamientos de los líderes de las dos ciudades más grandes y económicamente importantes de Japón se suman a la presión sobre el primer ministro Yoshihide Suga para que tome una decisión, que según el periódico Sankei podría llegar tan pronto como esta semana y también incluir a la prefectura de Hyogo.

“Necesitamos tomar medidas lo antes posible”, dijo Koike. Se espera que la ciudad tome su decisión final el jueves después de una reunión del panel del virus.

En los últimos días, los casos de covid-19 en la capital han aumentado a niveles no vistos desde fines de enero, cuando Tokio se encontraba bajo su segundo estado de emergencia.

El Gobierno de Suga intensificó las restricciones este mes en Tokio, Osaka y otras regiones para frenar la propagación, imponiendo medidas que exigen que los bares y restaurantes cierren a las 8 p.m., y aquellos que no cumplan se enfrentan a multas.

Tokio podría estar buscando aumentar las restricciones aún más pidiendo a los restaurantes un cierre total en caso de que se declare el estado de emergencia, informó la cadena de televisión TBS, sin decir dónde obtuvo la información. Una emergencia renovada y restricciones más estrictas a la actividad retrasarán la recuperación económica, asestarán un duro golpe a las empresas en dificultades y pondrán a prueba aún más la determinación de los responsables políticos y los organizadores olímpicos de seguir adelante con los Juegos de Verano.

Incluso con las medidas actuales, los trenes de cercanías están abarrotados, mientras que las multitudes acuden en masa a las tiendas y restaurantes. Las libertades civiles consagradas en la constitución de Japón prohíben un confinamiento respaldado por la acción policial.

