Irán.- El presidente de Irán pide la aplicación del acuerdo nuclear de 2015 "sin quitar ni poner palabras"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha reclamado este miércoles la "aplicación exacta" del acuerdo nuclear firmado en 2015, abandonado por Estados Unidos de forma unilateral en 2018, "sin quitar ni poner palabras", en medio de las conversaciones entre las partes en la capital de Austria, Viena.



"No queremos un acuerdo nuclear plus", ha sostenido Rohani, quien ha agregado que la manera de resolver las tensiones es una aplicación total del pacto, empezando por la retirada de sanciones impuestas por Estados Unidos contra Teherán desde 2018.



"Los otros también deben ayudar, ya que todas las sanciones impuestas bajo diversos pretextos y nuevas etiquetas deben llegar a su fin", ha manifestado, antes de agregar que, tras ello, se ha de contar con una "verificación" y un" regreso a los compromisos del acuerdo nuclear, que Irán respetará".



El propio Rohani ensalzó el martes que en las conversaciones en Viena se han registrado avances a un nivel cercano al 70 por ciento e hizo hincapié en que las autoridades iraníes "han respetado el marco fijado" por el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.



Las palabras del presidente iraní han llegado un día después de que se confirmara que la comisión conjunta del acuerdo nuclear estudiará la secuencia de medidas que devuelvan a Estados Unidos al pacto, en un nuevo paso adelante en el proceso abierto en Viena.



Por su parte, el viceministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, destacó el martes que Teherán no aceptará un "acuerdo temporal" en las conversaciones e incidió en que las conversaciones sólo abordan la retirada de sanciones por parte de Estados Unidos.



Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.



En este contexto, confirmó la semana pasada que había obtenido un primer lote de uranio enriquecido al 60 por ciento, días después de afirmar que procedería a ello en respuesta al incidente del 11 de abril en la central nuclear de Natanz, achacado por Teherán a "terrorismo nuclear" por parte de Israel.