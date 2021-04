Honduras.- Honduras propone que los países ricos "donen o vendan" vacunas de la COVID-19 y agradece a España su gesto

11/02/2021 El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. POLITICA CENTROAMÉRICA HONDURAS INTERNACIONAL LUCÍA GODÍNEZ/JMA



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha propuesto este miércoles que los países que tienen más vacunas contra la COVID-19 de las que necesitan las "donen o vendan" a los países más desfavorecidos, al tiempo que ha agradecido a su homólogo de España, Pedro Sánchez, que ponga a disposición de Latinoamérica y el Caribe fármacos contra el virus.



"Ante el acaparamiento, un acto de humanidad sería que puedan donar o vender a los países que ahora las necesitamos", ha trasladado Hernández durante su intervención en la XXVII Cumbre Iberoamericana, donde ha reiterado que "realmente aplaude" el anuncio de Sánchez, hecho durante el foro que acoge Andorra.



El mandatario hondureño ha explicado que las autoridades del país, a pesar de "haber registrado todas las gestiones a tiempo y confiar en el multilateralismo", el país centroamericano ha recibido "muy pocas vacunas" y "a cuentagotas". En este sentido, ha lamentado que esta circunstancia afecta a sus planes de reconstrucción, ya que los "atrasa".



"Las vacunas deben llegar a todos por igual, no es justo lo que está ocurriendo, se trata de la vida de los seres humanos, no es justo lo que está pasando", ha reiterado, haciendo hincapié en que el inmunizador es "vital".



En este sentido, el mandatario también ha propuesto que el foro iberoamericano "multiplique" la forma de producir la vacuna, por ejemplo, "llegando a acuerdos con las farmacéuticas para ampliar la producción".



Durante su intervención, de forma telemática, ha señalado que, además de la pandemia de COVID-19, Honduras es uno de los países "más vulnerables" del mundo a consecuencia del cambio climático. Honduras sufrió el paso de dos huracanes, 'Iota' y 'Eta' en un intervalo menor de 15 días.



"Esta situación nos ha dejado en una situación muy precaria y ha detenido el crecimiento económico", ha indicado, cifrando la caída del PIB del país latinoamericano en un 9,5 por ciento.



Bajo estas premisas, Hernández ha presentado un plan de reconstrucción y ha aprovechado para dar las gracias a España y a la Unión Europea, "que fueron los primeros" que colaboraron "para hacer andar este plan".



Así, se ha referido también a los Reyes de España y ha recordado que la Reina Letizia visitó el país "y pudo constatar personalmente la destrucción (que dejaron) estos huracanes". Se trató de un "alud de esperanza para nuestro pueblo", ha agregado.



El proyecto incluye un plan de protección social de los más necesitados, la transformación del plan agroalimentario hondureño, la construcción de vivienda social y financiación especial para construir viviendas de clase media, además del levantamiento de la infraestructura destruida como consecuencia del paso de los huracanes y la construcción de represas.



Por otro lado, ha aludido a los fenómenos de "migración masiva" resultantes de este tipo de catástrofes, a los que hay que sumar los efectos de la pandemia de COVID-19, todo ello con un importante impacto en la economía de estos países.



Por último, Hernández se ha referido a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y ha deplorado las "situaciones perversas" como consecuencia de los "testimonios" de presuntos narcotraficantes en juzgados de países extranjeros.



"Si los 'narcos' no sufren penas por mentir y reciben beneficios se podría inducir a un colapso silencioso de la cooperación de la lucha contra el crimen organizado", ha advertido, señalando que espera que "no suceda". En caso afirmativo, "se pondría en riesgo todo el avance logrado por trabajar con nuestros aliados", ha avisado.



Hernández ya se ha expresado en esta línea en otras ocasiones, después de que un fiscal de Nueva York haya asegurado que el mandatario ayudó a transportar cocaína a Estados Unidos.