Gonzalo Caballero vuelve a los ruedos después de su recuperación

21/04/2021 GONZALO CABALLERO Y SU PAREJA, JULIA HERNÁNDEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 21 (CHANCE)



Gonzalo Caballero reaparecerá después de casi dos años retirado de los ruedos, en la plaza de toros de Navalcarnero en la que lidiaría en un mano a mano con Enrique Ponce toros de la ganadería de Juna Pedro Domecq.



En la presentación de este cartel de lujo los dos protagonistas estuvieron acompañados por amigos y aficionados taurinos entre los que se encontraban Enrique Cerezo; Andoni Ferreño; Fernando Romay y Ana Botella. Gonzalo además contó con el incondicional apoyo de su novia, Julieta Hernández, con la que posó de la mano. No tuvo tanta suerte Enrique Ponce, ya que Ana Soria no le acompañó en este importante acto. Con mucha ilusión y una gran sonrisa, el exmarido de Paloma Cuevas dio la talla en el acto en el que charló distendidamente con ana botella.



De esta manera el torero nos ha explicado que está completamente recuperado y además con una nueva ilusión: "Tengo la suerte de tener una niña maravillosa a mi lado que al final los toreros con todo lo que sufrimos y en esta situación tan complicada además de estar un poco en el olvido de la recuperación, el silencio, necesitas tener a alguien que sepa comprenderte y ayudarte y la verdad es que soy muy afortunado".



Con Julia lleva saliendo año y medio, lo suficiente para no descartar formar una familia: "Sí, hombre por supuesto, ahora ya te digo que poco a poco. Encontrar a una persona así hoy en día en la que los valores están en desuso es tan complicado".