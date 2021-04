Fútbol/Primera.- (Previa) La Real quiere acabar con el sueño europeo del Celta y el Granada busca aprovecharse del Eibar

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad intentará seguir en la pugna por los puestos europeos a costa de acabar este jueves con las opciones del Celta, mientras que el Granada, ya sin la 'mochila' de la Liga Europa, recibe a un Eibar alicaído y muy necesitado, en partidos correspondientes a la trigesimoprimera jornada de LaLiga Santander.



En el Reale Arena (21.00 horas), la Real Sociedad recibirá a un Celta que se juega sus últimas opciones de optar a pelear en las jornadas que restan por las plazas europeas que están en poder del Villarreal y el Betis.



El conjunto de Imanol Alguacil no está atravesando su mejor momento de la campaña y, salvo la alegría por la conquista de la Copa del Rey, sólo lleva dos puntos de los últimos 15, una mala racha que pese a todo mantiene sus opciones intactas de repetir presencia en competición europea.



Para ello, necesita, además de recuperar el mejor fútbol de jugadores como Oyarzabal, debe comenzar a ser más sólido en su estadio, donde no ha sido capaz de ganar los últimos tres partidos y donde ha dejado ya escapar 24 puntos esta campaña. Alguacil tendrá las bajas significativas de Merino, Silva, Zaldua, Aihen e Illarramendi.



Enfrente, un Celta que está a nueve puntos del conjunto guipuzcoano y que tiene claro que todo lo que no sea ganar prácticamente le hará despedirse de sus ya de por sí complicadas opciones de alcanzar la sexta plaza.



Los del 'Chacho' Coudet no pudieron sacar los tres puntos del Ramón de Carranza el pasado fin de semana para acumular su segunda jornada consecutiva y volvieron a dejar patente una irregularidad que esperan volver a abandonar a domicilio donde ha logrado sus dos únicas victorias (Huesca y Vitoria) en sus últimos ocho encuentros, en ambos casos mostrando un poderío ofensivo que amenaza a la zaga 'txuri urdin'. El técnico argentino recupera a Araújo y Santi Mina y podrían formar parte del once.



EL EIBAR BUSCA AIRE EN LOS CÁRMENES



Por otro lado, en el Nuevo Los Cármenes (21.00) se cruzarán el Granada, que está también apurando sus opciones de repetir experiencia europea, y el colista Eibar, un equipo muy necesitado de puntos para afianzar sus opciones de salvarse.



Una vez finalizado la histórica andadura por la Liga Europa, el conjunto nazarí ya se puede centrar plenamente en el campeonato doméstico en busca de repetir la 'machada' de clasificarse para jugar en Europa de nuevo el año que viene, un objetivo de momento complicado y que pasa por fallar muy poco.



Diego Martínez ya puede centrar todos sus esfuerzos en esta misión, cuyo primer paso tiene que ser el imponerse a un Eibar que atraviesa un muy mal momento y que está repleto de dudas, apoyado en el tiempo de descanso que ha tenido ya que no tuvo que jugar el fin de semana por tener aplazado su duelo liguero contra el FC Barcelona. El técnico gallego tiene las bajas de Luis Suárez por sanción y las de Luis Milla y Domingos Duarte por lesión, aunque también tiene dudas con Kenedy y Gonalons.



El equipo 'armero' sigue con el agua al cuello tras acumular 14 jornadas sin ganar, la última la del pasado domingo en el Wanda Metropolitano, de donde se marchó con un doloroso 5-0 tras demostrar cierta debilidad mental tras encajar el 1-0 cuando buscaba el descanso de un choque hasta entonces controlado.



José Luis Mendilibar tiene al menos la buena noticia de la vuelta del habilidoso extremo Bryan Gil, con el que espera mejorar sus flojas prestaciones ofensivas, y tras dar minutos a jóvenes como Dufur y Atienza ante el Atlético, parece que apostará por más veteranía para esta primera 'final'.



--HORARIOS DEL JUEVES EN LA JORNADA 31 DE LALIGA SANTANDER.



Atlético de Madrid - Huesca. Munuera Montero (C. Andaluz) 19.00.



Granada - Eibar. Jaime Latre (C. Aragonés) 21.00.



Real Sociedad - Celta. Gil Manzano (C. Extremeño) 21.00.



Barcelona - Getafe. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 22.00.