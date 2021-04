Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Getafe CF

El Barça no quiere resaca copera ante el Getafe



Los blaugranas vuelven a no depender de nadie en LaLiga tras el empate del 'Geta' contra el Madrid



BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe este jueves al Getafe CF en el Camp Nou, en partido de la jornada 31 de LaLiga Santander, tras haberse proclamado campeón de Copa y con la certeza de que vuelve a depender de sí mismo para ganar la competición doméstica siempre que gane a un 'Geta' que viene de empatar contra el Real Madrid.



Los blaugranas están eufóricos, de celebración por esa Copa del Rey ganada al Athletic Club en Sevilla que evitará una nueva temporada en blanco. Sin 'Champions', les queda LaLiga Santander y, ese empate del eterno rival ante el Getafe, les hace depender de sí mismos para recuperar el cetro.



Cuestiones del calendario y del destino, el Barça recibe ahora a ese mismo Getafe que cogió mucho aire con ese punto. Los blaugranas, en Liga, vienen de perder el Clásico pero, en el fin de semana de éxito copero, miraron felices de reojo el pinchazo blanco.



Un tropiezo, un empate o una derrota, que quieren y deben evitar para no pinchar el globo. El propio técnico del Getafe, José Bordalás, aseguró que el momento de juego del Barça es "fantástico" y a buen seguro que Ronald Koeman, ya sin la presión de tener que ganar un título, querrá darle continuidad.



Ahora mismo, el FC Barcelona está tercero en la tabla a 5 puntos del Atlético de Madrid y a 2 del Real Madrid, pero con un partido a recuperar y un duelo pendiente contra los 'colchoneros', que no pasan por su mejor momento. Eso sí, el Sevilla tiene 64 puntos y también debe ser tenido en cuenta.



A los blaugranas, tras ganar la final de Copa, les quedan ocho finales de Liga. No hay más. Si lo ganan todo, ganarán la competición de la regularidad pese a su mal arranque. Pero, con tantos puntos en juego, deben centrarse en el Getafe y en no pagar cara la 'resaca' y los días libres tras esa conquista.



Sin Ansu Fati ni Philippe Coutinho, lesionados, parece que Ronald Koeman no tendrá más ausencias pese a las molestias de Gerard Piqué en su rodilla. El central blaugrana, tras jugar la Copa algo justo, podría descansar ahora que Umtiti o Frenkie De Jong pueden ocupar su lugar en la defensa de tres centrales que tan buen rendimiento está dando.



El Getafe, por su parte, está decimoquinto con solo 4 puntos de margen sobre el descenso. En un año de sufrimiento, ese punto que los 'azulones' sumaron contra el Real Madrid, y con opciones de haber ganado, les dio alas y quieren prolongar el sueño en el Camp Nou.



Sin margen de error, sin el colchón de otras temporadas, el Getafe vivirá auténticas finales en este último tramo de competición. Al Camp Nou, no obstante, el equipo llega animado y bien físicamente, pese a las bajas por lesión de Cucho y Erick Cabaco, y sin el sancionado Nyom.



Pero cuenta con su dupla ofensiva Jaime Mata y Enes Unal, y con la velocidad en banda de Marc Cucurella y la visión de juego de Carles Aleñá, dos talentos de la Masia blaugrana que intentarán hacerlo bien, sobre todo un Aleñá que, cedido, se juega el volver y tener peso en el equipo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Sergi Roberto, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Dembélé, Messi y Griezmann.



GETAFE CF: David Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Mathias Olivera; Carles Aleñá, Mauro Arambarri, Maksimovic, Marc Cucurella; Jaime Mata y Enes Unal.



--ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (C. Andaluz).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 22.00/Movistar LaLiga.