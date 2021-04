Fútbol/Primera.- Crónica del Cádiz - Real Madrid, 0-3

Benzema dirige una súper victoria



El Real Madrid acalla el ruido de la Superliga con una goleada en el Carranza



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid se mantiene en la pelea por el título de Liga después de golear al Cádiz (0-3) en una primera parte primorosa de Karim Benzema, el gran protagonista del encuentro siendo autor de un doblete y arquitecto del otro tanto merengue, para auparse al liderato de manera provisional y apagar los ruidos provocados por la Superliga.



La decisión de la entidad se vio comprometida apenas 48 horas más tarde por la desbandada de los clubes ingleses y las dudas sobre un proyecto que nació sin la consistencia que merece. En cualquier caso, el claro triunfo en Cádiz de esta noche ayuda a apagar los restos de un fuego que han enfrentado al Real Madrid con los estamentos del fútbol continental.



Pero esta noche todo se olvidó en el Carranza cuando el balón echó a rodar. Y lo consiguió el de siempre, un Karim Benzema que no se cansa de ser decisivo esta temporada. En todas las facetas y con todos los perfiles. Igual se arremanga y recupera un balón fundamental, que define con el mayor de los talentos. Su partido fue especialmente completo.



Y eso que el Cádiz salió con fuerza, con la mordiente que caracterizan a los equipos de Álvaro Cervera, pero sin el 'punch' necesario para comprometer al vigente campeón de Liga. Una volea de Jonsson fue la ocasión más clara para los andaluces, que buscaron el espacio con balones de Negredo, un ex canterano del Real Madrid, que apura su carrera en la tacita de plata.



Sin embargo, los de Zidane no tuvieron problemas para mantener el 0-0 en el marcador e incluso para reclamar un penalti sobre Rodrygo tras un doble agarrón sobre el brasileño. No fue en esa jugada, fue poco después cuando Mateu Lahoz tuvo que ser llamado por el VAR para apreciar un pistón de Carcelén sobre Vinicius. El encargado de lograr el 0-1 fue Benzema desde los once metros con gran seguridad.



Apenas dos minutos después llegó el segundo gol de la noche, en esta ocasión tras una jugada en la banda izquierda que inició Marcelo, recuperó Nacho y abrochó Benzema con un centro exquisito al segundo palo. Ahí apareció Odriozola -que fue titular pese a la vuelta de Carvajal- y metió la cabeza para dejar muy 'tocado' al Cádiz.



El 13 veces campeón de Europa comenzó a gustarse, olvidó todo el jaleo de estos días y dio un paso al frente para seguir metiendo presión al Atlético. Quedaba mucho partido, pero no había nada que hacer. Benzema marcaba el 0-3 a cinco minutos del descanso, en esta ocasión tras un cabezazo muy efectivo a centro de Casemiro.



En la segunda mitad, el conjunto andaluz no pudo hacer daño al Real Madrid pese a mejorar la posesión, seguramente porque los blancos también levantaron el pie del acelerador. Pero ni por esas. Fue Mariano quien pudo haber logrado el cuarto en una acción que fue anulada por un milimétrico fuera de juego cuando el hispano-dominicano ya había superado a Ledesma.



Nada cambió en el asalto final, el partido murió sin cambios en el luminoso y con el poso de la tranquilidad para un Madrid que respira cuando más lo necesitaba, además de mandar un mensaje al resto de rivales haciéndose con el liderato. Hay más Liga que nunca. Liga, que no Superliga.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CÁDIZ, 0 - REAL MADRID, 3 (0-3, al descanso).



--ALINEACIONES.



CÁDIZ: Ledesma; Carcelén, Mauro, Fali, Espino; Salvi, José Mari, Jonsson, Jairo; Sobrino y Negredo.



REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Militao, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Antonio Blanco; Rodrygo, Vinicius y Benzema.



--GOLES:



0 - 1, min.30, Benzema, de penalti.



0 - 2, min.33, Odriozola.



0 - 3, min.40, Benzema.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Salvi Sánchez (min.8), Carcelén (min.29), José Mari (min.41) y Akapo (min.92) en el Cádiz; y a Varane (min.22), Nacho (min.46) y Marcelo (min.68) en el Real Madrid.



--ESTADIO: Ramón de Carranza.