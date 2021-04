Fútbol.- Uribes reitera el rechazo a la Superliga europea por no tener "justificación"

17/02/2021 Andalucía acogerá 24 partidos de las selecciones masculina, femenina y sub-21 de fútbol en los próximos años. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA DEPORTES RFEF



A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS)



El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha reiterado el rechazo del Gobierno a la iniciativa de la Superliga europea al no tener, según ha expuesto en declaraciones a los medios, "ninguna justificación".



"Queríamos escuchar a todos y eso hicimos, pero enseguida vimos que era un planteamiento que no tenía ninguna justificación", ha manifestado, a preguntas de los periodistas, coincidiendo con su presencia en A Coruña para asistir a la conmemoración del 30 aniversario del Conservatorio de Danza.



Al hilo de ello, ha señalado que se hacía "al margen de los espacios de representación legítimos donde están esos clubes y esa fue la primera cosa que no se podía aceptar".



"Como lo concibieron suponía que se pudiera poner en riesgo la Liga española, el modelo de deporte competitivo, que el grande y el pequeño se puedan enfrentar", ha dicho sumando también las posibles sanciones de la UEFA.



Sobre la idea de la Superliga, ha recalcado, no obstante, que parece que se está "deshaciendo", aunque ha trasladado su disposición a comparecer en el Congreso y en el Senado "si así se considera oportuno".