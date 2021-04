Fútbol.- Simeone confirma que Suárez no llega para el Huesca y que Joao Felix está haciendo "un esfuerzo enorme"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró que el delantero uruguayo Luis Suárez esté "recuperando bien" de su lesión muscular, pero que no podrá estar este jueves ante el Huesca, un partido para el que tiene más opciones de contar con Joao Felix.



"En principio, Luis no va a estar en este partido. Está recuperando muy bien, pero no sabemos tampoco si llegará al Athletic", señaló este miércoles Simeone en rueda de prensa.



Sobre Joao Felix, aquejado de problemas de tobillo, fue algo más optimista, pese a que no entrenó con el grupo. "Joao está haciendo un esfuerzo enorme por estar y ver si nos puede acompañar. Trabajó aparte para crecer en su condición y según haya salido sabré si pueda estar o no", informó.



Por otro lado, el 'Cholo' no quiso atreverse a hacer pronósticos sobre la carrera liguera. "Siempre pienso en que la importancia viene cuando faltan cinco jornadas y ahí se decide absolutamente todo. Estamos cuatro equipos en una cantidad apretada de puntos y el Sevilla está muy bien, el Real Madrid está compitiendo y el Barcelona viene de ganar la Copa. La Liga está 'linda' y la ganará el que se la merezca", apuntó.



En este sentido, no cree que la polémica generada por la Superliga descentre a un equipo de cara a medirse a un Huesca que "lo está haciendo muy bien y compitiendo de manera brillante todos los partidos desde la llegada de Pacheta".



"En todos los partidos se ha visto que tiene un estilo muy definido de lo que quiere en el juego y siempre ha tenido en todos la posibilidad de ganar. Han salido de una zona compleja y van a seguir compitiendo hasta el final, será un rival duro", añadió el preparador 'colchonero'.



Finalmente, sobre el esquema que puede usar, reconoció que su decisión viene a través los "momentos y sobre todo de las características de los jugadores" de los que disponga. "Cuando están Lemar, Joao y Suárez, nos podemos permitir jugar con tres centrales y retrasar a Carrasco, y cuando no, necesitamos generar más fútbol ofensivamente con Carrasco más adelantado y replegarnos con Lodi, que lo hizo muy bien ante el Eibar", reflexionó.