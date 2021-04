Fútbol.- El Atlético comunica su salida de la Superliga porque "ya no se dan las circunstancias" iniciales

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid confirmó este miércoles que salida formal del proyecto de la Superliga de fútbol, siguiendo el camino de los seis clubes ingleses, y aludiendo a que "ya no se dan las circunstancias" que lo pusieron en marcha con su visto bueno.



"El Consejo de Administración del Atlético de Madrid, reunido este miércoles por la mañana, ha decidido comunicar formalmente a la Superliga y al resto de clubes fundadores su decisión de no formalizar finalmente su adhesión al proyecto", señaló el club rojiblanco en un comunicado.



De este modo, el líder de LaLiga Santander se une al Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham en su decisión de salirse de un proyecto del que era uno de sus fundadores y al que mostró su apoyo el pasado lunes.



En este sentido, el Atlético aclaró que "tomó la decisión sumarse a este proyecto atendiendo a unas circunstancias que a día de hoy ya no se dan". "Para el club es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente nuestros aficionados", añadió.



"La plantilla del primer equipo y su entrenador han mostrado su satisfacción por la decisión del club, al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio", sentenció el club madrileño que deja solos al Real Madrid y al FC Barcelona junto a los italianos Juventus, Inter de Milán y Milan.