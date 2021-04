Fútbol.- Álvaro Cervera: "Quiero que el rival me gane el partido y no lo regalemos"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, lamentó la derrota ante el Real Madrid (0-3) en la jornada 31 de Liga y explicó que hubiera preferido que "el rival gane el partido" y no lo regalen, además de asegurar que no vio el penalti sobre Vinicius que decantó el duelo en favor de los blancos.



"Durante media hora el partido estaba donde queríamos, nosotros no llegábamos ni ellos tampoco. Han llegado los goles y cuando el encuentro se pone 0-2 está prácticamente imposible", manifestó Cervera en la rueda de prensa posterior al partido.



"El penalti no lo he visto. Me dicen que lo pisa, sin querer, pero lo pisa. Un penalti es una acción definitiva y tiene que haber peligro o algo, pero la ley dice que si lo pisa es penalti", añadió el técnico del Cádiz, que calificó de "normal que el Madrid te pueda ganar". "Pero los dos primeros goles no lo han fabricado ellos sino nosotros", agregó.



"Quiero que el rival me gane el partido y no que regalemos el partido. Además, contra el Madrid con poco que le des te va a ganar. Soy consciente de que puedo perder pero también sé que esto puede pasar y creo que son cosas evitables", sentenció.



Por último, Cervera fue preguntado por el Real Valladolid, su próximo rival en Liga: "Hay varias bajas, como Álex González y Jens, así que veremos a qué jugadores ponemos en el centro del campo en el próximo encuentro", finalizó.