Fonseca: "Estoy orgulloso; en el fútbol no manda el dinero, sino la afición"

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO/Archivo

Roma, 21 abr (EFE).- El portugués Paulo Fonseca, técnico del Roma, aseguró este miércoles que se siente "orgulloso" por la reacción que el mundo del fútbol ha tenido para oponerse a la Superliga europea, que ya perdió a nueve de sus doce integrantes, y consideró que en este deporte no "manda el dinero, sino la afición".

"Como casi todos los entrenadores, yo estoy totalmente en contra de la Superliga. Y digo más. Estoy orgulloso por formar parte del fútbol. El sistema en este momento ha demostrado unas cosas. En el fútbol no manda el dinero, sino los aficionados. Luego vienen los futbolistas y los entrenadores", dijo Fonseca en la rueda de prensa previa al duelo contra el Atalanta.

"Demostramos que los más importantes son los aficionados. Estoy muy orgulloso por esta reacción. Estoy totalmente en contra de la Superliga. Y estoy obviamente orgulloso de la posición del Roma", agregó.

Excluyó, además, que en los próximos meses el fútbol pueda enfrentarse de nuevo a un intento de formar la Superliga.

"No estoy preocupado por eso. Dimos una demostración de fuerza. Pienso que podemos mejorar muchas cosas, pero en este momento, pese al Covid-19, el sistema puede sobrevivir", afirmó.

Apenas dos días después de que doce de los clubes más importantes de Europa anunciaran la creación de una Superliga, nueve de los doce integrantes tiraron la toalla.

Los primeros en retirarse fueron los seis clubes ingleses: el Liverpool, el Manchester United, el Manchester City, el Tottenham, el Chelsea y el Arsenal. A ellos se sumaron este miércoles el Inter y el Milan en Italia y el Atlético Madrid en España.

Además, el Juventus también reconoció que existen "reducidas posibilidades" de abrir la Superliga en este contexto.