Federación Italiana de Fútbol descarta sanciones para clubes de Serie A implicados en Superliga

21 abr (Reuters) - El Inter de Milán, la Juventus y el AC Milan no serán sancionados por su participación en la fallida Superliga europea, dijo el miércoles Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Los tres equipos italianos formaron parte del proyecto de 12 equipos, pero siguieron a los clubes de la Premier League inglesa al anunciar su retiro de la cuestionada iniciativa.

El Milan siguió el miércoles el camino de su rival de la ciudad, el Inter, al anunciar su salida, mientras que el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, dijo a Reuters que el proyecto de la Superliga ya no podía continuar.

Cuando se le preguntó si los tres equipos de la Serie A serían castigados, Gravina dijo el miércoles en un tour del trofeo de la Eurocopa en Roma: "Absolutamente no, no podemos sancionar una idea que no se materializó".

"No planeo reunirme con ejecutivos de los tres clubes (...) No habrá ningún tipo de juicio indirecto, sentencia o venganza".

