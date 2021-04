España.- Vox insiste en señalar a los 'menas' y Calvo replica que Vox no debería caber en la política española

24/03/2021 El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, interviene en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, Madrid, (España), a 24 de marzo de 2021. Este pleno, marcado por la campaña electoral de Madrid del próximo 4 de mayo, supone la última sesión de control en la que participará el vicepresidente segundo del Gobierno, ya que en una semana dejará el Ejecutivo para presentarse a los comicios madrileños. Asimismo durante la sesión plenaria se abordarán cuestiones relativas al acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que permite retomar la vacunación con AstraZeneca. POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido este miércoles en señalar el dinero que se destina a la atención de los menores extranjeros no acompañados, lo que ha provocado que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, le haya acusado de "inhumanidad" y replicado que su partido "no debería caber en la política" española.



En un 'rifirrafe' en el Pleno del Congreso, Espinosa de los Monteros ha criticado la situación económica de España y la falta de ayudas para familias o pequeñas empresas. "No hay dinero para eso pero sí para mantener a 'menas' en toda España y la estancia de inmigrantes ilegales en Canarias, mientras los españoles y los inmigrantes legales están en las colas del hambre", ha reprochado.



"Lo suyo es el odio", ha replicado Calvo rechazando los carteles electorales de Vox en la estación de Cercanías de Puerta del Sol de Madrid que comparan el dinero que se dedica a los menores inmigrantes con las pensiones en España. "Se llama inhumanidad, odio, ustedes no deberían caber en la política de este país", ha censurado la vicepresidenta.



Pese a la polémica generada por su propaganda para el 4-M, Espinosa de los Monteros se ha reafirmado en su mensaje y ha sostenido que datos de la Asamblea de Madrid indican que la comunidad destina una media de 4.651 euros al mes por menor no acompañado. También ha mostrado una información periodística afirmando que el Gobierno regional invertiría 140 euros al día por cada uno de estos menores. "¿Cuál es la falacia?", ha preguntado.



"Los derechos de esos niños no tienen discurso contable ni económico, tienen el discurso del dolor y el desamparo", ha respondido Carmen Calvo, que ha censurado que Vox se dedique a "señalar" a "niños y niñas" que han vivido situaciones "terribles" y han llegado a España sin su familia y siendo víctimas de delitos "gravísimos" durante el tránsito.



Frente a esto, la vicepresidenta ha sostenido que "la inmensa mayoría" de ciudadanos tienen "compasión, solidaridad y capacidad de entender los problemas humanos en el siglo XXI". "Les debería dar mucha vergüenza lo que están instalando en la política de este país", ha acusado a los miembros del partido liderado por Santiago Abascal.



El debate ha continuado en la siguiente pregunta, dirigida a la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y Espinosa de los Monteros ha afirmado que, precisamente por "compasión", Vox no estaría "trayendo" a esos menores. A su juicio, debería "dar vergüenza" a los gobernantes españoles "someter a esos niños a ese riesgo".



"Está totalmente desubicado con esos discursos repugnantes, racistas, homófobos, machistas y xenófobos", ha respondido por su parte Calviño, que frente a esto ha proclamado que la sociedad española es "progresista, feminista, abierta, acogedora y solidaria".