España.-Casado ve irresponsable la "publicidad engañosa" de Vox contra los 'menas', pero pide mejor seguridad ciudadana

El líder del PP, Pablo Casado, ve "publicidad engañosa" en el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros no acompañados (MENA) y juzga "irresponsable enfrentar a los ciudadanos, sobre todo por un tema que en Madrid", ha dicho, "representa a 260 personas". No obstante, ha acusado al Gobierno de provocar "un efecto llamada" de la inmigración ilegal y ha pedido más medios para atajar el incremento de las malas cifras de seguridad ciudadana.



Así lo ha explicado Casado en el Congreso al ser preguntado por el polémico cartel de los de Santiago Abascal. "Es irresponsable enfrentar a los ciudadanos y sobre todo en un tema que en Madrid representa a 260 personas", ha dicho, incidiendo en que "una cosa es predicar y otra dar trigo" y poniendo en valor la política en materia de inmigración de los Gobiernos del PP



Para Casado, "es compatible ser solidario" con los países de origen de los inmigrantes para "evitar que el drama acabe en naufragios, delincuencia y explotación" y, a la vez, "garantizar la seguridad ciudadana"



EN CAMPAÑA NO VALE TODO



Preguntado expresamente si el cartel puede ser constitutivo de un delito de odio y considerarse xenófobo, Casado ha recalcado que "hay que ser responsable", que "no se puede hacer responsabilidad engañosa" y que "en campaña no vale todo".



Eso sí, ha señalado que "hay que hablar claro" y decir que si hay un problema de inseguridad ciudadana en Madrid eso es "competencia" del Ministerio del Interior porque esta comunidad no tiene policía autonómica.



"Si es así, habrá que tomar medidas para fortalecer a la Policía y la Guardia Civil y dar más fondos a los ayuntamientos para fortalecer las policías locales", ha apuntado.



EFECTO LLAMADA



Tras volver a acusar al Gobierno de provocar un "efecto llamada", Casado ha recordado que ya tendió su mano al Ejecutivo para llegar a un acuerdo de Estado en esta materia pero que el Gobierno "no ha hecho nada" y además, "niega los datos de inseguridad ciudadana".



"Pero eso --ha puntualizado-- no da derecho a ningún partido a intentar dividir a los ciudadanos haciendo publicidad engañosa", ha concluido.