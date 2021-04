El venezolano Salvador Pérez viste la camiseta de Tom Brady para pagar una apuesta

En la imagen, el receptor venezolano de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Kansas City (EE.UU.), 20 abr (EFE).- El receptor venezolano de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, pagó este martes la apuesta perdida en el Super Bowl LV al lucir un jersey de los Tampa Bay Buccaneers con el N° 12 de Tom Brady durante la práctica de bateo en Kauffman Stadium previa al juego contra los Tampa Bay Rays.

Mientras salía a la caja de bateo, el venezolano Pérez reiteró que el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, es el mejor, incluso que el legendario Brady.

En el vídeo se ve a Pérez, con el jersey de Brady, gesticulando un 'no' con el dedo índice y diciendo "Patrick Mahomes es el mejor". Los Royals escribieron en la publicación, "A veces las palabras hablan más que los hechos".

A esa publicación, Brady respondió con un tuit, diciendo, "Nahhh, creo que las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras".

Por su parte, Mahomes no se quedó atrás, contestando, a su vez, a la respuesta de Brady, "Supongo que lo descubriremos en 20 años".

La apuesta que perdió Pérez fue contra su excompañero de equipo y actual jardinero de los Rays, Brett Phillips.

"Simplemente fui y compré un jersey de Tom Brady porque sé que Patrick Mahomes es copropietario de los Kansas City Royals", dijo Phillips. "Espero que vea la foto de Salvy --ustedes saben, una de sus más preciadas posesiones-- portando un jersey de Tom Brady. Esa es comedia pura, allí. Pero todo es juego y diversión.

Phillips también dijo que por encima de las apuestas y las bromas sentía una gran admiración y resto hacia el pelotero venezolano.

"Amo a Salvador Perez. No puedo decir lo suficiente de él. Todo lo que le llega, se lo merce", destacó Phillips.

De haber ganado los Chiefs el Super Bowl, hubiera sido Phillips portando un jersey de Mahomes para la práctica de bateo en Kauffman Stadium, previo al duelo entre Rays y Royals.

Los Buccaneers aplastaron a los Chiefs --que llegaban como campeones defensores-- en el Super Bowl LV por 31-9, el séptimo anillo para Brady y primero con la franquicia de Tampa Bay.