El último tren para engancharse a la pelea por Europa

San Sebastián/Vigo, 21 abr (EFE).- El Celta llega al Reale Arena para testar la magnitud de la debilidad mostrada por la Real Sociedad en los últimos partidos tras adjudicarse el título de Copa, una situación que compromete seriamente la clasificación para Europa y puede meter a los gallegos en la pelea si ganan.

El conjunto de Imanol Alguacil parece en regresión tras llevarse el título, sólo ha sacado 2 puntos de los siguientes 9, y también ha empeorado un juego que fue previsible y sin peligro, en su derrota contra Sevilla (1-2) la última jornada.

El problema para los vascos es que todavía no pueden contar con David Silva y el canario es fundamental, tanto en el juego que desarrolla el conjunto txuriurdin, como en el factor anímico para elevar la competitividad de una plantilla muy joven.

La plaga de bajas que tiene la Real no aminora para este encuentro y habrá varias ausencias importantes que se suman a la de Silva, como las de Mikel Merino, Aihen Muñoz o Asier Illarramendi.

Se atisban algunos cambios, ya que Jon Guridi podría tener alguna opción y también en defensa para dar descanso en una semana de tres partidos a sus jugadores más desgastados.

Adelante la duda es si Alguacil repetirá esquema con dos delanteros puros, tras marcar Carlos Fernández el pasado domingo, o expone su tridente atacante con Oyarzabal, Portu e Isak.

El Celta de Vigo, por su parte afronta ante la Real Sociedad su última oportunidad para engancharse a la pelea por los puestos que dan acceso a jugar una competición europea la próxima temporada, en un partido en el que dispondrá de su once de gala tras recuperar a Santi Mina y Araujo.

Separados por nueve puntos, un triunfo en Anoeta reforzaría las opciones europeas del equipo dirigido por Eduardo Coudet antes de recibir en Balaídos al Atlético Osasuna y Levante de manera consecutiva.

Aunque el técnico argentino sigue insistiendo en que el único objetivo de los suyos es sellar matemáticamente la permanencia, en la plantilla hay jugadores que siguen soñando con finalizar el curso entre los siete primeros, lo que exigirá firmar un final de campeonato casi perfecto.

La tranquilidad de verse con once puntos sobre la zona de descenso y el rendimiento ofrecido ante Sevilla (3-4) y Cádiz (0-0) a pesar de sumar un sólo punto animan a la plantilla celeste, aunque todo pasa por doblegar a la Real Sociedad.

Coudet dispone de su once de gala después de que Santi Mina haya superado la contusión sufrida en el sóleo derecho y la lesión del central Néstor Araujo en el aductor izquierdo se haya quedado en un susto.

El mexicano, por tanto, repetirá junto a Jeison Murillo en el centro del eje defensivo, con Hugo Mallo y Aarón en los laterales y Tapia por delante como único pivote. Brais Méndez, Denis Suárez y Nolito son indiscutibles en la zona de creación, al igual que Aspas en una línea de ataque a la que regresa Santi Mina.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi, Oyarzabal, Portu; Isak y Carlos Fernández.

Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Árbitro: Gil Manzano. (Comité Extremeño).

Estadio: Reale Arena. (Jueves. 21:00).

Puestos: Real Sociedad (7°. 47 puntos). Celta (10°. 38 puntos)

La clave: el internacional Mikel Oyarzabal, que marcó en el 1-4 de la primera vuelta, ha bajado su rendimiento y el tono que exhiba el donostiarra puede marcar el devenir del encuentro.

El dato: el Celta ha ganado en 3 de sus últimas 5 visitas a San Sebastián.

La frase: Imanol Alguacil: "Este Celta es diferente al del primera vuelta, más duro y competitivo".

El entorno: conseguida la Copa y con la séptima plaza encarrilada, se palpa cierta relajación en el entorno txuriurdin.

