El Sassuolo se venga del Milan por el "Golpe Superliga"

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 21 abr (EFE).- El Sassuolo se vengó este miércoles del Milan, al que en la víspera había acusado de un "Golpe de Estadio" por ser uno de los socios fundadores de la fallida Superliga de fútbol, y le doblegó 2-1 en San Siro, en la trigésima segunda jornada de la Serie A italiana.

"No me da placer jugar este partido porque el Milan forma parte de los socios fundadores de la Superliga. Si me obligan, iré a jugar, pero lo que pasó no me gustó", afirmaba el técnico Roberto De Zerbi en la rueda de prensa de la víspera, cuando la idea de la nueva competición seguía viva.

Poco más de 24 horas después, el proyecto de la Superliga se derrumbó por la renuncia de nueve de los doce fundadores, entre los cuales el propio Milan y el Inter, y el Sassuolo saltó al campo de San Siro con las motivaciones multiplicadas.

Pese a irse al descanso con un 0-1 adverso, obra de un excelente derechazo curvado del turco Hakan Calhanoglu, el Sassuolo logró dar la vuelta al marcador con una tremenda reacción en la segunda mitad, encabezada por el talentoso delantero Giacomo Raspadori.

El atacante italiano, de 21 años, saltó al campo en el 64 y en poco más de quince minutos firmó un doblete decisivo. Empató en el 76 y culminó la remontada en el 83 con una gran jugada en el área de penalti. Regateó a un rival con el control y cruzó el disparo, con el balón que acabó al fondo de las mallas tras impactar en el segundo poste.

Fue la diana que valió la tercera victoria consecutiva para el Sassuolo, octavo, y que complica la situación del Milan, que podría perder su segunda plaza a favor del Juventus.