El propietario del Liverpool pide disculpas por la Superliga europea

John W. Henry, propietario del Liverpool, pidió disculpas el miércoles a los aficionados del club por la participación de su equipo en el proyecto de Superliga europea disidente, del que se desvinculó finalmente el martes.

"Quiero pedir disculpas a todos los hinchas y aficionados del Liverpool Football Club por la confusión de las últimas 48 horas", explicó el multimillonario en un vídeo difundido por todas las plataformas del club.

Los 'Reds' formaban parte del grupo de 12 equipos europeos que presentaron el lunes un proyecto de liga semicerrada de 20 clubes, con 15 plazas garantizadas para los miembros fundadores.

El proyecto provocó un escándalo deportivo, mediático y político, e incluso críticas internas nada veladas entre los clubes, que obligaron a que, en la noche del martes, el 'Big 6' inglés (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham y Arsenal) se retiraran de la Superliga.

Los seis clubes restantes: tres españoles y tres italianos, anunciaron que iban a "remodelar el proyecto", tras el anuncio de los ingleses.

"El proyecto no habría llegado a buen puerto sin el apoyo de los aficionados (...) Durante 48 horas, habéis hecho saber claramente que no queríais que se llevase a cabo. Os hemos escuchado. Os he escuchado", aseguró Henry en el vídeo.

El propietario pidió perdón, igualmente, al entrenador, Jürgen Klopp, al presidente Billy Hogan y a los jugadores.

"No tienen ninguna responsabilidad en este problema. Fueron los primeros en estar confundidos, injustamente", explicó Henry. El multimillonario afirmó ser "el único responsable de las cosas negativas e inútiles de los últimos días".

El lunes, Klopp y el mediocentro James Milner habían tomado distancia con el proyecto.

"Me gusta el aspecto competitivo del fútbol, me gusta la idea de que el West Ham (cuarto ahora mismo y clasificado virtualmente para la 'Champions') pueda jugar el año que viene en Liga de Campeones. No es que me apetezca, porque nosotros también queremos estar, pero quiero que tengan su oportunidad", declaró el técnico alemán el lunes.

"Es algo que no olvidaré y que muestra el poder que tienen los aficionados y que seguirán teniendo", añadió John W. Henry.

