EE.UU. retira de la lista Clinton a 15 empresas panameñas no activas

En octubre de 2017, el Tesoro de EE.UU. levantó las sanciones sobre el diario La Estrella después de que su propietario, Abdul Waked, transfirió de a una fundación panameña el 51 % de las acciones de los rotativos, informó entonces la Embajada estadounidense. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Ciudad de Panamá, 21 abr (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la retirada de 15 empresas panameñas de la lista de entidades sancionadas por su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), también conocida como lista Clinton, informó la Embajada estadounidense en el país centroamericano.

Todas estas empresas fueron removidas de la lista, "ya estaban disueltas antes de este anuncio y, actualmente, no existen", detalló la embajada.

"En relación a este caso, en mayo de 2016, la OFAC incluyó en su lista a una red de 8 personas y varias empresas, por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero. Esas personas y entidades continúan designados por la OFAC, su situación no ha cambiado", precisó la información estadounidense.

Las empresas excluidas de la lista porque ya no existen son Hermanos Waked S.A., Franquicias Múltiples S.A., Administración Millenium Plaza S.A., La Gran Bodega S.A., Rescates Marinos S.A., Food Court Plaza Milenio S.A. e Inversiones MP S.A.

También Panama Big Game Fishing S.A., Urbanizacion Alhambra S.A, Hacienda Paulista S.A., HN y N (Hot News y News) Publicidad S.A., A.M. Waked e Hijos S.A., Inversiones del Atlantico LTD., Tatung Internacional S.A. y Corporación Marítima de Colón S.A.

"La OFAC actualiza frecuentemente su lista de nacionales especialmente designados y entidades bloqueadas, para asegurarse de que la lista solo incluya empresas activas, de manera que el sector privado pueda contar con información actualizada acerca de las empresas sancionadas", agregó el comunicado de la legación diplomática estadounidense.

En octubre de 2017, el Tesoro de EE.UU. levantó las sanciones sobre los diarios La Estrella y El Siglo de Panamá después de que su propietario, Abdul Waked, incluido desde mayo 2016 en la llamada lista Clinton, transfirió de manera "irrevocable" a una fundación panameña el 51 % de las acciones de los rotativos, informó entonces la Embajada estadounidense.

También en octubre de 2017, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la retirada del panameño Balboa Bank y otras empresas asociadas a él de la lista Clinton.

El Balboa Bank fue intervenido por las autoridades panameñas en mayo de 2016, el mismo día en que Estados Unidos incluyó al poderoso grupo empresarial panameño Waked en la denominada lista Clinton de cabecillas del narcotráfico, junto a otras 68 empresas de los magnates Abdul Waked y su sobrino Nidal Waked, quien es un alto ejecutivo de la entidad financiera.