EE.UU. no aceptará ser el primero en ceder en la negociación nuclear con Irán

El principal negociador iraní y viceministro de Exteriores, Abás Araqchí, tras participar en una ronda de negociaciones sobre el tratado JCPOA en Viena, el 20 de abril de 2021. EFE/Christian Bruna

Washington, 21 abr (EFE).- Estados Unidos advirtió este miércoles que no piensa aceptar la demanda de Irán de ser el primero en dar pasos, con el levantamiento de sanciones, para salvar el acuerdo nuclear de 2015.

Así lo apuntó un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica, un día después de que concluyera la segunda ronda de conversaciones en Viena para tratar de lograr que ambos países -que se comunican por intermediarios- retomen sus compromisos en el JCPOA (como se conoce el pacto por sus siglas en inglés).

El Gobierno estadounidense considera que se ha hecho "algún progreso" en las negociaciones aunque considera que la situación es muy similar a la de la semana pasada, según subrayó el alto funcionario, que aseguró que el camino será muy lento y que "es mucho mayor la distancia" que queda por recorrer que la ya andada.

Lo que sí quiso dejar claro es que Estados Unidos, que se retiró del pacto nuclear en 2018, no aceptará un proceso en el que sea el que "actúe primero" y levante todas las sanciones "antes de que Irán haga algo".

Así respondía Washington a los mensajes que Teherán transmitió el martes, tras la última ronda de conversaciones.

El principal negociador iraní y viceministro de Exteriores, Abás Araqchí, dijo entonces que "las conversaciones avanzan" y explicó que se está intentando elaborar un documento que defina las acciones a realizar por Irán y EE.UU., aunque apostilló que Teherán considera que Washington debe "tomar medidas primero".

Pero Estados Unidos no está de acuerdo con la necesidad de firmar un documento de este tipo. El alto funcionario del Departamento de Estado subrayó que "no habrá garantía escrita" para volver al pacto, porque éste es un "acuerdo de buena fe".

Agregó que, si acaso, esta vez las dos partes tienen una "mejor idea" de lo que deben hacer para volver al pacto nuclear, en el caso de EE.UU., y para cumplirlo, en el caso de Irán.

En cuanto al levantamiento o no de las sanciones, la Administración Biden admite que el Gobierno de Donald Trump impuso muchas como excusa para no salir del pacto, pero entienden que ahora deben revisar una a una y ver si son legítimas antes de tomar una decisión sobre levantarlas.

En las negociaciones indirectas, Estados Unidos ha mostrado a Irán ejemplos de los tipos de sanciones que cree que podría levantar, pero también de las que piensa mantener.

Por otro lado, el alto funcionario aseguró que Estados Unidos está "presionando muy duro" para pedir la liberación de sus ciudadanos detenidos en Irán, porque sigue considerando "inconcebible" que este país los mantenga allí "sin razón alguna" y sabiendo "que no han hecho nada malo".

El JCPOA, firmado en 2015 por Irán, Alemania, Francia, el Reino Unido, China, Rusia y EE.UU., limita el programa atómico iraní, a cambio del levantamiento de las sanciones, para evitar que la República Islámica se haga con bombas nucleares.

Sin embargo, tras la salida estadounidense del tratado en 2018, Irán empezó a incumplir de forma gradual sus obligaciones del JCPOA, llegando la semana pasada a preparar el enriquecimiento de uranio al 60 % en respuesta a un supuesto sabotaje israelí a su planta de Natanz.

En las negociaciones de Viena participan, además de Irán, delegaciones de Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, firmantes del JCPOA, mientras que los estadounidenses mantienen contactos indirectos.