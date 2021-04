EEUU.-Bachelet aplaude la condena contra el agente que mató a George Floyd y dice que otro veredicto habría sido injusto

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha aplaudido este miércoles la condena contra el agente de la Policía de Mineápolis Derek Chauvin, que ha sido declarado culpable de todos los cargos de asesinato que se le imputaban por la muerte del afroamericano George Floyd, y ha subrayado que otro veredicto habría sido propio de una "parodia de Justicia".



"Este es un veredicto histórico. Es también una muestra del coraje y la perseverancia de la familia de Floyd y tantos otros, que pedían justicia", ha aseverado en un comunicado.



Así, ha sostenido que tal y como ha reconocido el jurado, "hay pruebas suficientes en este caso, que ha resultado cristalino", ha aseverado antes de lamentar, no obstante, que para otras víctimas de ascendencia africana y sus familias en Estados Unidos y en todo el mundo "la lucha por la justicia sigue adelante".



"La batalla para llevar ante la Justicia casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía o asesinatos a manos de los agentes no ha terminado", ha afirmado.



Bachelet ha instado a terminar con "la impunidad" a la hora de cometer "crímenes y violaciones de los Derechos Humanos". "Tenemos que imponer medidas para prevenir este tipo de ejecuciones arbitrarias", ha insistido antes de hacer hincapié en que "las reformas de los departamentos policiales de Estados Unidos son insuficientes para evitar que los afroamericanos mueran" a manos de los agentes.



En este sentido, ha señalado que es hora de hablar de reformas: "hay que replantearse el sistema policial y las prácticas utilizadas en el pasado". Además, ha llamado a "desmantelar el racismo sistémico".



Aunque ha reconocido que Estados Unidos está tratando de tomar medidas al respecto, ha recalcado que los esfuerzos "deben acelerarse" y no deben "diluirse". "Ahora es el momento de examinar de forma crítica el contexto del asesinato de George Floyd y analizar los rastros tóxicos de la sociedad de hoy", ha dicho.



La idea es así "rediseñar el futuro" para lograr una "participación equitativa" de todas las poblaciones y sacar de raíz el legado de "sistemas y políticas discriminatorias" que emanan de la esclavitud y el colonialismo.