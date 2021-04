Diputado boliviano le dice a Keiko Fujimori que "vaya a candidatear a Japón"

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori . EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

La Paz, 21 abr (EFE).- El diputado boliviano oficialista Rolando Cuéllar le pidió a la candidata presidencial en Perú Keiko Fujimori que "vaya a candidatear a Japón" tras las declaraciones de la postulante en las que pidió al expresidente Evo Morales que "no se meta" en su país.

"¿Qué hace una japonesa opinando en territorio peruano? Yo creo que el pueblo peruano no debería permitir que ni siquiera sea candidata", manifestó el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce.

Cuéllar indicó a los medios locales que si Fujimori "realmente ama a su país, como ella dice, que se vaya a Japón a candidatear".

"Le pedimos al pueblo peruano que no entre en el juego de esta señora mentirosa, oveja vestida de lobo, le decimos que vaya a candidatear a Japón", siguió el diputado boliviano.

Estas declaraciones son a propósito de la respuesta de la candidata presidencial peruana al expresidente de Bolivia Evo Morales en las que le pidió que "no se meta en el Perú".

"Yo le quiero decir, bien claramente, al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú, fuera del Perú, Evo Morales", expresó Fujimori el pasado martes.

El expresidente Morales manifestó a través de su cuenta de Twitter su "respeto y admiración" al candidato presidencial peruano Pedro Castillo y sostuvo que tiene un "programa similar" al suyo cuando era presidente.

"Los movimientos sociales e indígenas de América Latina y Caribe nos caracterizamos no solo por luchar y movilizarnos por nuestras reivindicaciones, sino también por implementar cambios estructurales. Éxitos a Pedro Castillo que propone un cambio en Perú", escribió Morales.

Castillo fue el candidato más votado en los comicios presidenciales del 11 de abril en Perú, con 19 %, seguido por Fujimori, una política de derecha, con 13 %, razón por la cual ambos disputarán una segunda vuelta el próximo 6 de junio para definir al próximo gobernante.

En su tercera postulación a la Presidencia de Perú, Fujimori se encuentra en medio de un proceso judicial, a raíz de la acusación por lavado de activos y organización criminal presentada por la Fiscalía en su contra, con el pedido de 30 años de cárcel, debido a los presuntos aportes irregulares en sus campañas anteriores.