Cumbre Ib.- Moreno teme "un escenario casi apocalíptico" si hay nuevas olas de contagios en Ecuador

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ha reclamado un acceso "sin obstáculos" a las vacunas contra la COVID-19 y ha advertido de que Ecuador no tiene "ni recursos ni personal para enfrentar nuevas olas" de contagios. "No exagero si digo que podríamos llegar a un escenario casi apocalíptico", ha alertado.



Moreno, que ha participado por última vez en una Cumbre Iberoamericana, ha abogado durante su discurso por soluciones "compartidas" frente a la pandemia, citando al secretario general de la ONU, António Guterres, para señalar que las vacunas "deben ser un bien público".



En este sentido, ve necesario garantizar que "ningún país monopolice el acceso a las vacunas", que son "escasas", en un mensaje similar al ya transmitido por otros dirigentes latinoamericanos que participan en este foro. "La equidad y el acceso igualitario son fundamentales", ha recalcado.



Moreno ha defendido las medidas adoptadas por las autoridades para prevenir contagios, pero también ha apelado a la "corresponsabilidad" de los ciudadanos, porque sin la conjunción de ambos factores considera que "la pandemia no terminará".



Asimismo, ha llamado a no dejar de lado otros desafíos pendientes, incidiendo en que "la pandemia sigue siendo la prioridad pero, por supuesto, no puede ser la única". El mandatario ecuatoriano ha citado retos como la pobreza, el desempleo y la desigualdad y ha llamado a "reactivar" las economías mientras se protege "a los más olvidados".



Con este fin, Moreno ha pedido ayuda a los organismos financieros internacionales, para que se replanteen sus mecanismos y faciliten recursos en "mejores condiciones". "La supervivencia de los países depende de la inyección de créditos", ha declarado.



PRESENCIA DE VENEZUELA



Moreno también ha aprovechado su discurso para lamentar que el Gobierno de Nicolás Maduro represente a Venezuela en la Cumbre Iberoamericana, un hecho que le sorprende "de forma nada grata". El presidente de Ecuador ha dicho "no poder aceptar" a un régimen que no respeta principios políticos ni los Derechos Humanos del pueblo "al que dice representar".



Maduro ha sido baja de última hora en este foro, en el que iba a participar de forma telemática, pero ha cedido el testigo a su 'número dos', la vicepresidenta Delcy Rodríguez.