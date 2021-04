Cumbre Ib.- Duque pide elecciones en Venezuela para acabar con "la más opresora de las dictaduras" latinoamericanas

20/01/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



SOLDEU (ANDORRA), 20 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Rubén González)



El presidente de Colombia, Ivan Duque, ha exigido este martes que se convoquen elecciones en Venezuela para acabar con "la más opresora de las dictaduras que se haya visto" en toda la historia de la región latinoamericana.



"Insto a que sea urgente que en el caso particular de la Republica de Venezuela veamos el fin de la dictadura, elecciones libres y un periodo de transición", ha dicho en su intervención telemática en el plenario de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Soldeu (Andorra).



Las palabras de Duque son previas a la intervención que debe realizar Venezuela por boca de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ya que el presidente Nicolás Maduro ha decidido en el último momento no participar del encuentro.



El presidente colombiano ha hecho referencia a la inmigración que reciben de Venezuela, una situación que ha calificado de "mayor crisis migratoria" que ha vivido la región, y ha lamentado que los países receptores no estén recibiendo las ayudas que obtienen otros países como los que reciben migrantes se Siria --concretamente ha asegurado que éstos reciben 3.000 dólares por migrante y ellos 300--.



Asimismo, ha advertido de que la democracia y la defensa de los principios democráticos y las libertades deben ser parte de la integración iberoamericana: "Eso implica que todos los países abracemos la democracia y rechacemos cualquier expresión de represión y de dictadura".



Por otra parte, Duque ha pedido a los 22 países miembros denunciar "todos los atropellos de las dictaduras que oprimen a tantos ciudadanos y que actúan en connivencia con grupos terroristas: No ser claros nos convierte en legitimadores" de estos hechos.



El mandatario colombiano ha concluido su intervención pidiendo a los miembros de la Conferencia iberoamericana a actuar "sin tolerancia con quien utilice la intolerancia para reprimir a los pueblos".