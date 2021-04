Cumbre Ib.- Díaz-Canel critica las sanciones de EEUU contra Cuba y Venezuela en la Cumbre Iberoamericana

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha aprovechado la XXVII Cumbre Iberoamericana para defender el potencial científico y médico de la isla y cuestionar las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra Cuba y Venezuela, apelando a la "soberanía" de ambos países frente al país norteamericano.



Díaz-Canel ha defendido durante su discurso, pronunciado de forma telemática, que medidas como el embargo económico "violan el Derecho Internacional" y ha denunciado que, pese a la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Estados Unidos "recrudeció de manera brutal el bloqueo" impuesto hace más de medio siglo.



También ha acusado a Washington de "financiar" iniciativas para "promover la inestabilidad" dentro de la isla, pero ha subrayado que el pueblo cubano ha sabido responder "a golpe de creatividad" para dejar claro que Cuba "no renunciará jamás a la construcción de una nación soberana, socialista, próspera y sostenible".



Díaz-Canel ha salido igualmente en apoyo de su aliado venezolano, Nicolás Maduro, cuya invitación a la Cumbre Iberoamericana que acoge Andorra ha generado suspicacias en varios países de la región. Así, ha llamado a "respetar" a Maduro, a quien considera el presidente "legítimo" de Venezuela.



El mandatario cubano ve "injusto" culpar a Maduro de la situación que atraviesa Venezuela, ya que tendría que hacer frente a unas sanciones impulsadas por Estados Unidos y respaldadas por "varios de sus aliados" que, a su juicio, solo tienen como objetivo "provocar sufrimiento a la población". No obstante, ha considerado que la "intervención" estadounidense "fracasó rotundamente" en Venezuela.



POTENCIAL MÉDICO CUBANO



El presidente de Cuba ha admitido que la pandemia ha empeorado la vida de millones de personas de todo el mundo, pero al mismo tiempo ha sugerido que hay problemas que vienen de lejos, ya que por ejemplo cree que "apenas se ha avanzado" en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en estos últimos años.



Asimismo, ha señalado que los países en desarrollo cargan con una deuda "pagada ya mil veces" y persisten paradigmas del desarrollo que "provocan pobreza" en virtud de los "designios del mercado".



"La pandemia ha puesto al desnudo una verdad indiscutible", según Díaz-Canel, quien ha aludido a la importancia de poner la salud y al ciencia al servicio de toda la ciudadanía y no de "los intereses mezquinos de unos pocos". En este sentido, ha defendido la lucha frente a la pandemia en Cuba, cuya respuesta "parece sorprender a algunos".



El mandatario ha presumido de que la isla cuenta ya con cinco candidatos vacunales, dos de ellos --Soberana 02 y Abdala-- en la tercera y última fase de ensayos. Díaz-Canel espera que con estas "vacunas propias" Cuba pueda inmunizar al conjunto de su población antes de que termine el año.