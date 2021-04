Cuarenta organizaciones venezolanas se unen para lograr "elecciones libres"

En la imagen, la exdiputada opositora Delsa Solórzano, del partido Encuentro Ciudadano. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 21 abr (EFE).- Cuarenta organizaciones opositoras de Venezuela anunciaron este miércoles la conformación de una plataforma unitaria para trabajar por elecciones "libres, justas y transparentes" y así encontrar una salida a la crisis, de la que culpan al gobernante Nicolás Maduro, a quien tachan de "dictador".

A través de un manifiesto, las 40 organizaciones, entre las que destacan las más tradicionales como Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), Voluntad Popular (VP) y Acción Democrática (AD), anunciaron su compromiso para el "restablecimiento de la soberanía popular a través de la consecución de elecciones libres".

El manifiesto fue leído por la exdiputada opositora Delsa Solórzano, del partido Encuentro Ciudadano, en un acto para dar a conocer la decisión de las organizaciones que también tenían a sus representantes en el evento.

La oposición venezolana, después de conseguir la victoria en las elecciones legislativas de 2015, conformó una plataforma política, cuyos partidos pronto comenzaron a mostrar sus diferencias, llevando al antichavismo a una escisión que hoy pretenden reparar.

Desde entonces, anunciaron diversos procesos de reestructuración y organización para trabajar nuevamente unidos y lograr sacar aMaduro del poder, pero ninguno logró su objetivo.

Las diferencias entre las formaciones políticas y sus líderes más conocidos sobre cuál es la estrategia que se debe emplear para lograr la salida del actual mandatario han sido reconocidas por ellos mismos de forma pública, y los partidos más pequeños se han quejado por considerar que sus planteamientos no son tomados en cuenta por los más grandes.

Estas 40 organizaciones que se unen a trabajar a partir de hoy anunciaron que entienden que "la unidad" es "un valor estratégico e insustituible".

"Nos comprometemos a seguir mecanismos de consensos que animen a la deliberación, articulación y acción coordinada de todos para así lograr una salida política a la crisis que desemboque en una solución electoral", dice el manifiesto.

Por otra parte, tienen como objetivo atender de forma "urgente" el "inmenso drama humanitario", la crisis económica, social y de derechos humanos, así como trabajar por la restitución del orden constitucional, el cual consideran que fue roto por Maduro.

Buscarán promover la "reconciliación nacional", trabajar por el ingreso de las vacunas anticovid al país y conseguir más apoyo internacional a su lucha.

El líder opositor Juan Guaidó, que también participó en este acto, alentó también a las organizaciones que aún "sostienen" a Maduro a darse cuenta de que con él "no hay futuro".

El opositor dijo que tener unas elecciones en Venezuela hay que tener unas condiciones que, hasta el momento, considera que no hay.

"Nosotros estamos luchando para participar con condiciones", sostuvo.