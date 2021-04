Coronavirus.- Pakistán habla de una situación "extremadamente grave" y dice que podría confinar las principales ciudades

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Pakistán ha advertido este miércoles de que la situación en el país a causa de la pandemia de coronavirus es "extremadamente grave" y ha adelantado que las principales ciudades podrían ser puestas bajo confinamiento si continúa la tendencia al alza en los casos y muertos.



El ministro de Planificación, Asad Umar, ha subrayado que "la situación ha de ser tomada en serio" por la población y ha señalado que "será necesario imponer más restricciones", según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.



"Dejad que sea claro. El nivel al que se propaga el virus y se llenan los hospitales (...), si no actuamos ahora, no tendremos más opción que cerrar las principales ciudades", ha explicado. "Es nuestra última oportunidad", ha señalado, antes de agregar que hay "un margen de unos pocos días".



"Esperamos no tener que recurrir a este último paso si la gente muestra cooperación y seriedad y si la administración es capaz de jugar su papel. De lo contrario, no habrá otra opción", ha manifestado Umar, quien ha pedido a las autoridades provinciales que dejen de lado sus diferencias políticas para unificar la respuesta.



En este sentido, ha detallado que "el número de pacientes que acude a hospitales a diario ha pasado de cien a más de 600" y ha añadido que "el estado de algunos se agrava después y tienen que recibir oxígeno". Umar ha resaltado que en estos momentos hay 4.500 pacientes en esta situación, en comparación con los 3.400 notificados durante el anterior pico, en junio de 2020.



"Hay algunas ciudades en las que e 80 por ciento de los respiradores están siendo usados", ha argüido, al tiempo que ha agregado que el país está consumiendo más del 90 por ciento del oxígeno que produce. "Estamos viendo cómo aumenta la cadena de suministro de oxígeno hasta niveles peligrosos", ha zanjado.



El Ministerio de Sanidad paquistaní ha indicado este mismo miércoles que durante las últimas 24 horas se han notificado 5.499 casos y 148 muertos, lo que eleva los totales a 772.381 y 16.600, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.