Coronavirus.- Brasil supera los 14 millones de casos de coronavirus

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Brasil ha superado este martes los 14 millones de casos y 378.000 fallecidos por el coronavirus, mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha asegurado que no tiene "miedo" a la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia por parte de su Gobierno.



El Ministerio de Salud brasileño ha informado de un total de 14.043.076 positivos confirmados desde que estalló la pandemia, 69.381 en las últimas 24 horas.



Los fallecidos, por su parte, ascienden a 378.003 ya que se han lamentado otros 3.321 en la última jornada, mientras son 12.561.689 las personas que han logrado superar la enfermedad.



Mientras el país registra cifras que reflejan la crítica situación de la pandemia, Bolsonaro ha subrayado este martes que la vacunación es "fundamental" para que Brasil vuelva a crecer.



Así lo ha manifestado en una reunión con empresarios en la que ha aseverado que "Brasil no se ha detenido", según informa G1.



"Hicimos mucho el año pasado, desde la administración de (Eduardo) Pazuello, y las vacunas son una realidad hoy", ha agregado el mandatario, para añadir que "no le tenemos miedo a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI)" sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, si bien ha añadido al respecto que espera "que esta acción no perjudique nuestro trabajo".



Por su parte, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, ha expresado ante los empresarios que se prevé "un mejor horizonte" de vacunación entre mayo y junio y ha defendido evitar las aglomeraciones en el transporte público.



Según los datos del consorcio de medios de comunicación que analiza los datos de la pandemia diariamente, hasta el momento 27.1 personas han recibido la primera dosis, un 12,83 por ciento de la población, mientras 10,7 millones de personas han adquirido el esquema completo, un 5,06 por ciento de los brasileños.



SUSPENSIÓN DE RESTRICCIONES EN RÍO



Por otro lado, la jueza Regina Lucía Chuquer ha suspendido este martes las restricciones impuestas en el municipio de Río de Janeiro con el objetivo de frenar la propagación de la COVID-19, según recoge Agencia Brasil.



Chuquer ha emitido una medida cautelar contra cuatro decretos de medidas emitidos por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, tras el inicio de un acción popular contra los mismos por parte del diputado estatal Anderson Moraes al considerarlos una "violación de los derechos fundamentales" de la población.



La jueza ha señalado así que Paes "invadió la competencia constitucional del Poder Legislativo y comenzó a ocuparse de cuestiones de libertad individual, al disponer la suspensión del derecho fundamental de entrada y salida de los residentes de Río de Janeiro, crear restricciones en los horarios de circulación y estacionamiento de vehículos, además del ejercicio de actividades económicas, innovando en el orden jurídico sin legitimidad para hacerlo".



Por su parte, la Alcaldía de Río de Janeiro ha indicado que "aún no ha sido notificada" de la decisión de la jueza y que una vez se confirme la misma, presentará una apelación.