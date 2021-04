Congresistas hispanos piden a Biden expandir asilo a menores de Centroamérica

EFE/Doug Mills

Washington, 20 abr (EFE).- Un grupo de legisladores hispanos se reunieron este martes con el presidente estadounidense, Joe Biden, y le pidieron expandir un programa de asilo a menores de Centroamérica y crear un equipo de respuesta humanitaria a la situación en la frontera.

Biden y la vicepresidenta Kamala Harris recibieron en la Casa Blanca a nueve senadores y congresistas demócratas que integran el llamado Caucus Hispano del Congreso (CHC, en inglés) para hablar sobre inmigración y acerca de su plan de empleos, entre otros temas.

Los legisladores le pidieron expandir el programa de Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés) y formar un equipo para dar una respuesta humanitaria a los picos en la llegada de indocumentados a la frontera con México, dijo a Efe un portavoz del senador Bob Menéndez, quien asistió al encuentro.

También acordaron reunirse pronto con Harris para hablar sobre las causas de raíz que generan la migración, dado que la vicepresidenta ha asumido la misión de encabezar la diplomacia en lo relativo a ese tema y planea visitar pronto México y Guatemala.

En marzo, Biden anunció la reanudación del programa CAM, creado por el expresidente Barack Obama en 2014 y que logró reunir a casi 5.000 menores con sus familias en EE.UU. antes de que su sucesor, Donald Trump, lo cancelara en 2017.

Ese programa permite reunir a menores de 21 años que estén en El Salvador, Guatemala u Honduras y cumplan una serie de requisitos con sus padres, siempre y cuando estos residan legalmente en territorio estadounidense.

La fuente consultada por Efe no aclaró cómo quieren los congresistas que se expanda el programa, pero la Casa Blanca dijo en marzo que se centraría inicialmente en el caso de 3.000 menores que ya habían recibido la aprobación para viajar a EE.UU. y quedaron varados cuando Trump acabó con CAM.

En marzo, Estados Unidos registró cifras récord de detenciones de indocumentados en su frontera con México, con más de 172.000, entre ellos casi 19.000 menores, un dato sin precedentes.

En declaraciones a la prensa al comienzo de la reunión de este martes en la Casa Blanca, Biden subrayó que Estados Unidos "no puede tener éxito si las familias hispanas no tienen éxito", y que el anterior Gobierno "fracasó a la hora de invertir" en ellas.

"24 de cada 100 niños en escuelas primarias del país ahora mismo son hispanos. La idea de que no invirtamos en lo que será casi el 25 % de la población para cuando estos niños estén en nuestros cargos, no tiene ningún sentido", afirmó Biden.

Además de Menéndez, asistieron a la cita los senadores demócratas Catherine Cortez-Masto y Ben Ray Luján; y los congresistas del mismo partido Raúl Ruiz -que preside el CHC-, Pete Aguilar, Nanette Diaz Barragán, Adriano Espaillat, Teresa Leger Fernández, Linda Sánchez y Darren Soto.

"Ha pasado tiempo desde que los 60 millones de latinos de Estados Unidos han podido hacer oír sus voces en el Despacho Oval", escribió Menéndez en Twitter tras la reunión.