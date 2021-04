Ciencia.-Nuevo mapa celeste de los alcances exteriores de la Vía Láctea

21/04/2021 Nuevo mapa celeste de los alcances exteriores de la Vía Láctea. Datos de telescopios de la NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea) han servido para publicar un nuevo mapa de todo el cielo de la región más externa de nuestra galaxia. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/ESA/JPL/CALTECH



Datos de telescopios de la NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea) han servido para publicar un nuevo mapa de todo el cielo de la región más externa de nuestra galaxia.



Conocida como el halo galáctico, esta área se encuentra fuera de los brazos espirales que forman el disco central reconocible de la Vía Láctea y está escasamente poblada de estrellas. Aunque el halo puede parecer mayormente vacío, también se predice que contiene un depósito masivo de materia oscura, una sustancia misteriosa e invisible que se cree que constituye la mayor parte de toda la masa del universo.



Los datos para el nuevo mapa provienen de la misión Gaia de la ESA y de la misión NEOWISE (Near Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer), que operó de 2009 a 2013 bajo el nombre de WISE. El estudio utiliza datos recopilados por la nave espacial entre 2009 y 2018.



El nuevo mapa revela cómo una pequeña galaxia llamada Gran Nube de Magallanes (LMC), llamada así porque es la más grande de las dos galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea, navegó a través del halo galáctico de la Vía Láctea como un barco a través del agua, creando su gravedad. un despertar en las estrellas detrás de él. El LMC se encuentra a unos 160.000 años luz de la Tierra y tiene menos de una cuarta parte de la masa de la Vía Láctea.



Aunque las porciones internas del halo se han mapeado con un alto nivel de precisión, este es el primer mapa que proporciona una imagen similar de las regiones externas del halo, donde se encuentra la estela, a entre 200.000 y 325.000 años luz de distancia. el centro galáctico. Estudios anteriores han insinuado la existencia de la estela, pero el mapa de todo el cielo confirma su presencia y ofrece una vista detallada de su forma, tamaño y ubicación.



Esta perturbación en el halo también brinda a los astrónomos la oportunidad de estudiar algo que no pueden observar directamente: la materia oscura. Si bien no emite, refleja ni absorbe luz, se ha observado la influencia gravitacional de la materia oscura en todo el universo. Se cree que crea un andamio sobre el que se construyen las galaxias, de modo que sin él, las galaxias se separarían mientras giran. Se estima que la materia oscura es cinco veces más común en el universo que toda la materia que emite y / o interactúa con la luz, desde las estrellas hasta los planetas y las nubes de gas.



Aunque existen múltiples teorías sobre la naturaleza de la materia oscura, todas ellas indican que debería estar presente en el halo de la Vía Láctea. Si ese es el caso, cuando el LMC navegue por esta región, también debería dejar una estela en la materia oscura. Se cree que la estela observada en el nuevo mapa estelar es el contorno de esta estela de materia oscura; las estrellas son como hojas en la superficie de este océano invisible, y su posición cambia con la materia oscura.



La interacción entre la materia oscura y la Gran Nube de Magallanes tiene grandes implicaciones para nuestra galaxia. A medida que la LMC orbita la Vía Láctea, la gravedad de la materia oscura arrastra la LMC y la ralentiza. Esto hará que la órbita de la galaxia enana se haga cada vez más pequeña, hasta que la galaxia finalmente colisione con la Vía Láctea en unos 2.000 millones de años. Este tipo de fusiones podría ser un factor clave en el crecimiento de galaxias masivas en todo el universo. De hecho, los astrónomos creen que la Vía Láctea se fusionó con otra pequeña galaxia hace unos 10.000 millones de años.



"Este robo de la energía de una galaxia más pequeña no solo es la razón por la que LMC se está fusionando con la Vía Láctea, sino también por qué ocurren todas las fusiones de galaxias", dijo en un comunicado Rohan Naidu, estudiante de doctorado en astronomía en la Universidad de Harvard y coautor del nuevo papel. "¡La estela en nuestro mapa es una confirmación muy clara de que nuestra imagen básica de cómo se fusionan las galaxias es acertada!"