Ciencia.-Los T. Rex fueron depredadores sociales que actuaban como lobos

21/04/2021 Espécimen de "Hollywood", la misma especie que Teratophoneus, descubierto aproximadamente a dos millas al norte de la "Cantera de Arcoíris y Unicornios" en el Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante.



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Los temibles dinosaurios tiranosaurios que dominaron el hemisferio norte durante el Cretácico tardío pueden no haber sido depredadores solitarios sino carnívoros sociales similares a los lobos.



El hallazgo, basado en una investigación en un sitio único de huesos fósiles dentro del Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante de Utah que contiene los restos de varios dinosaurios de la misma especie, fue realizado por un equipo de científicos que incluyó a Celina Suarez, profesora asociada de geociencias de la Universidad de Arizona.



"Esto apoya nuestra hipótesis de que estos tiranosaurios murieron en este sitio y fueron todos fosilizados juntos; todos murieron juntos, y esta información es clave para nuestra interpretación de que los animales probablemente fueron sociables en su comportamiento ", dijo Suárez en un comunicado.



"Las localizaciones [como Rainbows y Unicorns Quarry] que producen información sobre el posible comportamiento de los animales extintos son especialmente raras y difíciles de interpretar", dijo el experto en tiranosaurios Philip Currie. "Técnicas tradicionales de excavación, complementadas mediante el análisis de elementos de tierras raras, los isótopos estables y las concentraciones de carbón muestran de manera convincente un evento de muerte sincrónica en el sitio Rainbows de cuatro o cinco tiranosáuridos. Sin duda, este grupo murió junto, lo que se suma a un creciente cuerpo de evidencia de que los tiranosáuridos eran capaces de interactuar como manadas gregarias ".



En 2014, el paleontólogo Alan Titus descubrió el sitio Rainbows and Unicorns Quarry en el Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante y dirigió la investigación posterior en el sitio, que es el primer sitio de muerte masiva de tiranosaurios encontrado en el sur de los Estados Unidos. Los investigadores realizaron una serie de pruebas y análisis de los vestigios del sitio original, ahora conservados como pequeños fragmentos de roca y fósiles en su lugar de descanso final, y depósitos de bancos de arena del antiguo río.



"Nos dimos cuenta de inmediato que este sitio podría usarse para probar la idea del tiranosaurio social. Desafortunadamente, la historia antigua del sitio es complicada ", dijo Titus. "Con huesos que parecen haber sido exhumados y enterrados nuevamente por la acción de un río, el contexto original en el que se encontraban ha sido destruido. Sin embargo, no todo se ha perdido ". A medida que surgieron los detalles de la historia del sitio, el equipo de investigación concluyó que los tiranosaurios murieron juntos durante un evento de inundación estacional que lavó sus cadáveres en un lago, donde se sentaron, en gran parte sin ser perturbados hasta que el río luego se abrió paso a través del lecho de huesos.



"Usamos un enfoque verdaderamente multidisciplinario (evidencia física y química) para reconstruir la historia del sitio, y el resultado final fue que los tiranosaurios murieron juntos durante un evento de inundación estacional", dijo Suárez.



Usando análisis de isótopos estables de carbono y oxígeno y concentraciones de elementos de tierras raras dentro de los huesos y la roca, Suárez y su entonces estudiante de doctorado, Daigo Yamamura, pudieron proporcionar una huella química del sitio. Con base en el trabajo geoquímico, pudieron determinar de manera concluyente que los restos del sitio quedaron todos fosilizados en el mismo entorno y no eran el resultado de un ensamblaje de fósiles arrastrados de una variedad de áreas.



"El nuevo sitio de Utah se suma al creciente cuerpo de evidencia que muestra que los tiranosaurios eran depredadores grandes y complejos capaces de comportamientos sociales comunes en muchos de sus parientes vivos, las aves", dijo el colaborador del proyecto, Joe Sertich, especialista de dinosaurios en el Museo de la naturaleza y la ciencia de Denver. "Este descubrimiento debería ser el punto de inflexión para reconsiderar cómo se comportaron y cazaron estos principales carnívoros en todo el hemisferio norte durante el Cretácico".