Cepal recomienda mantener política expansiva para hacer frente a la pandemia =(Video+Infografía)= Santiago, 21 Abr 2021 (AFP) - Los países deben mantener las políticas fiscales expansivas para impulsar la reactivación económica y mitigar los efectos negativos de la pandemia, recomendó este miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).Al presentar el informe "Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021", Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, afirmó que "es importante extender los paquetes de medidas fiscales durante 2021, ante la fragilidad del proceso de recuperación económica y para continuar mitigando los efectos sociales, productivos y económicos negativos de la pandemia".Durante 2021, estimó el organismo dependiente de la ONU, el crecimiento económico de la región no logrará compensar la caída observada en la actividad económica en 2020 -un retroceso promedio de 7,1% del PIB, según cifras actualizadas-, ni tampoco revertir el aumento de la pobreza y la desigualdad. A consecuencia de la crisis sanitaria producto de la pandemia, la pobreza en América Latina alcanzó el año pasado su nivel más alto en 12 años, afectando a un 33,7% de la población de América Latina y el Caribe."Se espera un lento crecimiento en los próximos años, lo cual hará muy difícil la recuperación del empleo y hará difícil remontar la informalidad, que en la región asciende a más del 54% de los trabajadores", dijo Bárcena en un rueda de prensa virtual para presentar el informe.En 2021 no se logrará resarcir la contracción del año pasado y el crecimiento "estará sujeto a fuertes incertidumbres por el acceso desigual a las vacunas y por un proceso de vacunación que ha sido más complejo", agregó. - Alto endeudamiento - Según el informe, los esfuerzos fiscales en 2020 representaron 4,6% del PIB en promedio para los países de la región y fueron dirigidos fundamentalmente a fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias y proteger la estructura productiva, a través de subsidios y transferencias.Esta expansión del gasto público para atender la crisis y la caída en la recaudación tributaria conllevó aumentos significativos en los déficits fiscales y en los niveles de endeudamiento en la región, "alcanzando un nivel promedio de la deuda pública bruta de los gobiernos centrales de 56,3% del PIB", según la Cepal. En este escenario, agrega el organismo técnico, serán necesarios "cambios a la estructura tributaria para aumentar la carga impositiva, la progresividad y tener un mayor impacto en mejorar la distribución del ingreso". En concreto, del lado del gasto público no solo será necesario "un impulso fiscal a fin de apoyar la demanda interna, sino también una perspectiva estratégica que permita avanzar en inversiones sostenibles e intensivas en empleo, la transformación productiva y el fortalecimiento y universalización de los sistemas de protección social", recomienda la Cepal. Por el lado de los ingresos, se requerirá en cambio fortalecer la capacidad fiscal del Estado. La recomendación es hacerlo "a través de una política tributaria progresiva que no solo incremente la recaudación tributaria para ampliar el espacio fiscal, sino que también tenga un impacto positivo en la mejora de la distribución del ingreso". apg-pa/mls