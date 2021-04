Botín destaca la recuperación en los últimos dos meses aupada por el consumo

En la imagen, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Washington, 21 abr (EFE).- La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, afirmó este miércoles que se ha visto una "buena recuperación" económica en EE.UU. y Europa en "los últimos dos meses", aunque falta que se sumen las empresas para dejar atrás la crisis provocada por la pandemia.

"El consumo en EE.UU. está realmente fuerte. Y en Europa, pese a las restricciones, hemos visto el consumo relativamente sólido. Los últimos dos meses hemos visto una buena recuperación", afirmó Botín en una intervención en la cumbre de finanzas sostenibles organizada por el Instituto de Finanzas Internacional (IIF, en inglés).

No obstante, advirtió que hay mucho trabajo por delante en EE.UU., Europa y Latinoamérica con las empresas, ya que todavía no están solicitando créditos y eso se está viendo en los balances de los bancos.

"Ahí es donde necesitamos a los Gobiernos, los reguladores y los bancos trabajando juntos (...) Cómo salvamos a las compañías que van a mantener los empleos. Si las compañías cierran, va a ser mucho más difícil lograr la recuperación que queremos", agregó.

Botín destacó otros grandes desafíos, como la necesidad de avanzar en la transformación hacia una economía digital y verde en medio de la recuperación tras la aguda crisis.

Aunque reconoció que hacer todo esto a la vez no va a ser fácil ni para las economías, ni para los países, ni para los bancos y ni para los ciudadanos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó hace dos semanas su nuevo informe de "Perspectivas Económicas Globales", donde elevó las previsiones de crecimiento económico global este año al 6 %, frente al 5,5 % anticipado tres meses atrás, aupado por el repunte de China y Estados Unidos.

No obstante, en el documento alertó de "la recuperación a varias velocidades" y la "peligrosa divergencia" de las fortunas económicas.

Para España, el FMI pronosticó un crecimiento del 6,4 % en 2021 y liderará la recuperación de los grandes países de la zona euro, que, en su conjunto, progresarán un 4,4 por ciento este año.