Biden busca liderar la lucha contra la crisis climática en una cumbre con Putin y Xi

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. EFE/EPA/Doug Mills / Archivo

Washington, 21 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca liderar la lucha contra la crisis climática con la organización de una cumbre virtual, que a partir de este jueves congregará a 40 dirigentes internacionales entre los que figuran los jefes de Estado ruso, Vladímir Putin, y chino, Xi Jinping.

Para liderar hacen falta grandes propuestas y, con este fin, Biden se comprometerá a recortar las emisiones con efecto invernadero de EE.UU. al menos a la mitad para 2030, casi el doble del objetivo inicial que asumió su país bajo el Acuerdo de París.

Aun así, este compromiso es menor al de la Unión Europea (UE), que en víspera de esa cumbre ha alcanzado un acuerdo para reducir sus emisiones netas de CO2 "al menos" un 55 % en 2030, frente al objetivo del 40 % actual.

No obstante, el mandatario estadounidense cuenta con la baza de haber logrado sentar a la mesa a dos de los grandes emisores del mundo, Rusia y China.

UNA CUMBRE SIN BILATERALES

Pese a la presencia de Putin y Xi, funcionarios de alto rango de la Administración estadounidense descartaron este miércoles en una llamada con periodistas que vaya a celebrarse ninguna reunión bilateral a los márgenes de la cumbre.

El enviado especial sobre el Cambio Climático de EE.UU., John Kerry, quien visitó China la semana pasada, subrayó este miércoles en una charla con el diario The Washington Post que sin el gigante asiático no hay manera de resolver el calentamiento global, independientemente de las diferencias que mantiene con Washington en otros ámbitos.

Kerry adelantó que China ha decidido firmar el comunicado conjunto que salga de la reunión, donde se reconoce el cambio climático como una crisis mundial.

"China ha empleado la palabra crisis por primera vez", indicó el ex secretario de Estado, quien espera que en esta cita Xi haga algún anuncio sobre "qué va a hacer para abordar este desafío inmediato de aquí a 2030".

Y añadió que lo que busca Biden es "elevar la ambición a nivel global", con la vista puesta más en 2030 que en 2050.

"He oído a mucha gente firmando cero emisiones para 2050, y les doy la bienvenida y es fundamental, pero faltan todavía 30 años", recordó Kerry, para quien hay que ser más ambiciosos a medio plazo para llegar a ese objetivo en tres décadas.

Advirtió así que si los países no se comprometen a reducir sus emisiones de aquí a nueve años y no se mantiene la temperatura media de la Tierra por debajo de los 1,5 grados centígrados va a ser complicado llegar a cero emisiones contaminantes en 2050.

DOS JORNADAS CON SESIONES MATUTINAS

La cumbre, que será inaugurada por Biden y la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, se dividirá en dos jornadas que comenzarán a las 08.00 hora local (12.00 hora GMT).

Aparte de Putin y Xi, otros jefes de Estado y de Gobierno que intervendrán el jueves serán el presidente francés, Emmanuel Macron; los primeros ministros británico, Boris Johnson, e italiano, Mario Draghi, y la canciller alemana, Angela Merkel.

Asimismo, estarán los presidentes de Colombia, Iván Duque; de Argentina, Alberto Fernández; de Brasil, Jair Bolsonaro; de Chile, Sebastián Piñera, y de México, Andrés Manuel López Obrador.

Otras presencias destacadas serán las del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan; el sudafricano, Cyril Ramaphosa; el indio, Narendra Modi, y el surcoreano, Moon Jae-in; así como las de los jefes de Gobierno japonés, Yoshihide Suga, y canadiense, Justin Trudeau.

El papa Francisco, el secretario general de la ONU, António Guterres, y el rey saudí, Salmán bin Abdulaziz será otros ponentes de la primera jornada.

Los funcionarios de la Administración de Biden afirmaron que el 80 % de las emisiones que causan el efecto invernadero provienen de las 20 principales economías del mundo, que son las que tienen un mayor peso político y que van a estar representadas en esta reunión.

La segunda parte de la mañana del jueves estará dedicada al sector privado, ya que el Gobierno de EE.UU. quiere que "la conversación sea más amplia y se abra la puerta al capital privado", indicaron los funcionarios estadounidenses en la llamada.

EL SECTOR PRIVADO, UNA PATA FUNDAMENTAL PARA EEUU

En ese bloque estarán los directores ejecutivos de Allianz, Oliver Bäte; Citigroup, Jane Fraser, y de Bank of America, Brian Moynihan, entre otros, además de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass.

El viernes, la reunión albergará las intervenciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, así como los líderes de Dinamarca, Mette Frederiksen; de Noruega, Erna Solberg, y de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed Bin Rashid Al Maktum.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tomará parte en la sesión "Oportunidades económicas de la acción climática", junto al de Nigeria, Muhammadu Buhari; de Polonia, Andrzej Duda, y de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc; en la que estará también el fundador de la organización Breakthrough Energy, Bill Gates, entre otros.

Biden ha dado un vuelco a la política climática de EE.UU. durante la era de Donald Trump (2017-2021), quien retiró al país del Acuerdo de París, e incluso dudó en alguna ocasión de que el calentamiento global existiera. Biden revocó esa decisión el mismo día que llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.