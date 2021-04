Biden admite que EE.UU. no está en condiciones ahora de mandar vacunas fuera

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla durante un evento sobre el proceso de vacunación del país, este 21 de abril de 2021 en Washington, EE.UU.. EFE/EPA/Sarah Silbiger

Washington, 21 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, admitió este miércoles que su Gobierno no está en condiciones en este momento de enviar vacunas sobrantes fuera del país, pero espera poder hacerlo pronto.

En respuesta a una pregunta de la prensa tras acabar su intervención pública sobre el proceso de vacunación del país, Biden señaló: "Ahora no tenemos suficiente como para estar seguros de mandar fuera. Pero espero que podamos hacerlo".

Biden confirmó también que ha hablado este miércoles con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que ha podido "ayudar algo" a este país en lo que a vacunas se refiere, pero espera hacerlo "más".

Explicó que el Gobierno está viendo qué hacer con algunas vacunas que no usa y quiere asegurarse de que son seguras para poder enviarse.

No dio más detalles, pero sí dijo que hay otros países, además de Canadá, a los que espera ayudar, y habló en concreto de Centroamérica.

A principios de abril la Casa Blanca llegó a acuerdos con México y Canadá y para enviarles un total de 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, cuyo uso de emergencia todavía no se ha aprobado en Estados Unidos.

Así, Washington ya ha programado el envío de 1,5 millones del suero de AstraZeneca a Canadá y 2,5 millones, a México.