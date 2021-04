Argentina.- Un fallo de la Justicia federal de Argentina anula la presencialidad de clases en Buenos Aires

El Gobierno de Buenos Aires decide no acatar el fallo y seguir con las clases presenciales



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Un fallo de la Justicia federal de Argentina ha ordenado al Gobierno de la ciudad Buenos Aires que suspenda la presencialidad en las aulas hasta que el Tribunal Supremo resuelva el litigio que enfrenta a las autoridades locales y nacionales.



Según el fallo, el tribunal porteño que declaró la vuelta a clases presenciales contradiciendo a un decreto del Gobierno nacional no tiene competencia para tomar esta decisión, además generó "confusión e incertidumbre en la sociedad".



Con esta sentencia, se deja sin efecto la medida cautelar que desde el lunes permitía que los alumnos acudieran a clases. Además, es "inapelable", porque "remite" su resolución al Supremo, según fuentes jurídicas recogidas por Télam.



No obstante, desde el Gobierno de Buenos Aires han adelantado que no acatarán el fallo y que "el miércoles hay clases", ya que hasta que el Tribunal Supremo "se expida, las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continúan con clases presenciales".



La Administración porteña ha insistido, a través de un comunicado, en que "corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad (en lo Contencioso Administrativo y Tributario) hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva" por el Supremo.



Tras las medidas impuestas a nivel nacional la semana pasada por el presidente argentino, Alberto Fernández, el Gobierno de Buenos Aires anunció el domingo que los niños tendrían que asistir a clases tras una sentencia de un tribunal porteño, algo contra lo que los profesores organizaron una huelga.



Con este litigio abierto, el Tribunal Supremo se declaró este lunes competente para analizar el caso y tomar una decisión, que se espera sea en los próximos días.



Mientras tanto, la situación crítica continúa agudizándose en el país latinoamericano, que ha notificado en la última jornada 29.145 nuevos casos de coronavirus con los que ya suma un total de 2.743.620 de positivos.



La cifra de fallecidos por la enfermedad ha ascendido a 59.792 tras las 316 muertes que se reflejan en el último balance epidemiológico.



Además, las autoridades sanitarias han añadido que hay 4.366 camas de unidades intensivos ocupadas, lo que supone una ocupación del 64,9 por ciento, porcentaje marcadamente superior en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que registra un 75 por ciento.