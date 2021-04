Argentina.- Argentina pide una reconstrucción postpandemia de "consensos" y que incluya a los "más vulnerables"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha pedido este miércoles que se reconstruyan los "consensos" en el marco de un mundo postpandemia de COVID-19 y que se incluya a los "más vulnerables" de la sociedad.



"Hacer de esta crisis una oportunidad de reconstrucción de los consensos, comenzando con los más vulnerables para llegar a todos los miembros de la sociedad: primero los últimos", ha trasladado durante su intervención en la XXVII Cumbre Iberoamericana.



Fernández, que ha participado de forma telemática en la reunión que se celebra en Andorra, ha señalado que el foro es "oportuno" y "significativo", ya que el mundo se encuentra en medio de una "calamidad universal".



Destacando que los países iberoamericanos pueden avanzar "rumbo al desarrollo sostenible" si se sientan a la mesa, el mandatario argentino ha considerado que "la integración innovadora" es el "motor del futuro".



Por ello, ha aludido a una reconstrucción que esté compuesta por una "triple arquitectura". En primer lugar, se ha referido a la justicia social en el reparto de las vacunas contra la COVID-19 y ha lamentado que la "innovación inclusiva no es moneda corriente" en el contexto de la inmunización contra el virus.



A su juicio, el acceso equitativo a los inmunizadores tiene un "rol clave" en la recuperación postpandemia, pero ha deplorado que el mecanismo COVAX, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) "es claramente insuficiente", por lo que ha pedido "potenciarlo".



Del mismo modo, ha pedido adoptar una resolución del sistema de preparación y respuesta a emergencias de la propia OMS. "Hemos de ser capaces de enseñar un verdadero tratado del tratamiento de pandemias", ha indicado, valorando que este también debe reforzar el rol de la agencia dependiente de Naciones Unidas.



En este contexto, también ha aludido al papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que puede facilitar un sistema que, aunque reconozca las patentes, promueva una oferta de las mismas para que la oferta de vacunas sea "global".



Durante su intervención, el presidente de Argentina también se ha referido a la "financiación solidaria" en el contexto del cambio climático y a la puesta en marcha de una "arquitectura financiera inclusiva" con los países de ingresos medios. Una recuperación que no los incluya no será más de lo mismo, será peor de lo mismo", ha advertido.