AMP.- Fútbol.- La Superliga tomará "los pasos más adecuados para remodelar" su proyecto tras la salida de los ingleses

(Amplía con declaraciones de Andrea Agnelli)



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Superliga Europea aseguró este miércoles que va a reconsiderar "los pasos más adecuados para remodelar" su proyecto, 'torpedeado' apenas 48 después de anunciarse su fundación por la salida de Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham



La nueva competición tuvo que reaccionar al adiós este martes de estos seis clubes ingleses, la mitad de los 12 fundadores iniciales, pero el resto, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milán y Milan, tras una larga reunión, parece decidido a intentar seguir adelante con un proyecto que considera dentro de la legalidad y necesario para reformar un sistema que "no funciona" y que necesita "estabilidad".



"Dadas las circunstancias actuales, reconsideraremos los pasos más adecuados para remodelar el proyecto, teniendo siempre en mente nuestros objetivos de ofrecer a los aficionados la mejor experiencia posible mejorando los pagos solidarios para toda la comunidad del fútbol", señaló la Superliga en un comunicado.



Los seis 'supervivientes' del proyecto recalcaron que la salida de los clubes ingleses se ha debido "a la presión ejercida sobre ellos", pero dejaron claro su convencimiento de que su propuesta "está totalmente alineada con la legislación y normativa europea, como demuestra una decisión judicial para proteger a la Superliga de acciones de terceros".



Además, insistieron en que "el statu quo actual del fútbol europeo debe cambiar" y que el actual sistema "no funciona". "Nuestra propuesta tiene como objetivo permitir que el deporte evolucione generando recursos y estabilidad para el conjunto de la pirámide del fútbol, que también ayudaría a superar las dificultades financieras a las que se enfrenta toda la comunidad del fútbol por la pandemia. También proporcionaría pagos de solidaridad sustancialmente mejorados para todos los actores del fútbol", advirtió.



En este sentido, Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y uno de los impulsores l proyecto, advirtió en el diario 'La Repubblica' que entre los seis clubes que quedan "hay un pacto de sangre" y que la Superliga tiene "un cien por cien de posibilidades de éxito". "Seguimos adelante", detalló.



El empresario italiano dejó claro que quieren "crear la competición más bonita del mundo capaz de traer beneficios a toda la pirámide del fútbol" y que para ello no dudarán en sacarlo adelante a través del diálogo con las instituciones del fútbol. "Si nos hacen una propuesta, la valoraremos", admitió.