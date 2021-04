Al Eibar le urge ganar

Granada y Eibar se enfrentan este jueves en el Nuevo Los Cármenes. EFE/Pepe Torres/Archivo

Granada, 21 abr (EFE).- Granada y Eibar se enfrentan este jueves en el Nuevo Los Cármenes en un duelo clave para los vascos, últimos de LaLiga Santander y a los que les urge la victoria para mantener opciones reales de salvación, mientras que los andaluces buscan cortar su larga racha de malos resultados frente al equipo armero para seguir con posibilidades de alcanzar la séptima plaza.

El conjunto vasco se aferra a sus buenos números ante el nazarí para confiar en una victoria que frene su hundimiento y le aporte oxígeno, ya que nunca ha perdido contra los andaluces en competición liguera.

Los armeros son conscientes de que cada vez les quedan menos puntos para abandonar la posición de colista que ahora ocupan. Están situados a cuatro puntos de la salvación, por lo que necesitan imperiosamente puntuar en el Nuevo Los Cármenes ante un Granada que es uno de los equipos que mejor se les da y que de hecho es el único al que los de Mendilibar han podido derrotar esta temporada en Ipurua.

De hecho en LaLiga siguen invictos en sus duelos directos con el equipo andaluz, al que han vencido en siete ocasiones y han empatado en dos en los nueve partidos que han jugado en esta categoría.

Cualquier nuevo tropiezo contra ellos podría hacer que la distancia aumentara y se volviera ya muy difícil enjugarla, cuando quedan 21 puntos en juego. El Eibar lleva ya 14 partidos sin conocer la victoria y no puede demorar más la llegada de un triunfo vital en su lucha por la permanencia.

José Luis Mendilibar recupera al centrocampista francosenegalés Pape Diop, después de cumplir contra el Atlético de Madrid el partido con el que había sido sancionado por acumulación de tarjetas.

También podrá contar con Bryan Gil, que se lesionó ante el Real Madrid y se perdió los dos siguientes encuentros en los que el equipo acusó su ausencia y dio muestras de impotencia, si bien hay dudas de que el barbateño pueda jugar de inicio.

Por contra, siguen de baja Rober Correa, Pedro Bigas, Edu Expósito y Yoshinori Muto, que son los jugadores que tiene lesionados desde hace más tiempo y que no acaban de recuperarse.

También a última hora se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica Sergi Enrich. Para completar la lista ante el elevado número de bajas volverá a contar por tercera ocasión consecutiva con los canteranos Dufur, Arieta y Atienza.

El Granada llega al choque tras haber quedado eliminado el pasado jueves por el Manchester United en la Liga Europa, lo que le permitirá centrarse de lleno en lo que queda de temporada en el campeonato doméstico.

Pese a que tiene a ocho puntos a los que equipos que ocupan plaza europea, el objetivo en este tramo final de campaña es seguir manteniendo hasta el final opciones de alcanzar esos puestos y poder repetir el gran final del curso anterior.

Para que eso ocurra todo pasa por superar este jueves al Eibar, su bestia negra de los últimos lustros al acumular siete derrotas seguidas ante el cuadro vasco, ya que sus dos siguientes partidos serán complicados al tener que visitar de forma consecutiva al Sevilla y al Barcelona, a éste en el partido que quedó pendiente al jugar los azulgranas la final de la Copa del Rey.

El técnico del Granada, Diego Martínez, cuenta para el choque con la baja por acumulación de amonestaciones del delantero colombiano Luis Suárez, que se une a las ausencias por lesión del medio Luis Milla, del extremo brasileño Robert Kenedy, del central portugués Domingos Duarte y del central colombiano Neyder Lozano.

Todo indica que podrá ser titular el medio francés Maxime Gonalons, que se tuvo que retirar lesionado del pasado partido ante el Manchester United por un esguince en un hombro que no le ha impedido trabajar esta semana con relativa normalidad con sus compañeros.

Si al final Gonalons no es de la partida será titular como pivote defensivo el medio camerunés Yan Eteki, mientras que es previsible que vuelva a estar disponible, aunque en principio en el banquillo, el atacante Alberto Soro tras superar un esguince de rodilla.

.

- Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Foulquier, Germán, Vallejo, Carlos Neva; Gonalons, Montoro, Yangel Herrera; Antonio Puertas, Machís y Soldado.

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Oliveira, Cote; Sergio Álvarez, Diop, Aleix García, Inui, Kevin Rodrigues y Kike García.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 21.00.

Puestos: Granada (8º. 39 puntos). Eibar (20º. 23 puntos).

La clave: La seguridad defensiva que muestre el Granada y la presión que tenga el Eibar al convertirse cada partido que le queda en una final por la salvación.

El dato: El Granada lleva 35 años sin ganar al Eibar en partido oficial y sus siete últimos enfrentamientos han acabado con triunfo de los armeros.

La frase: Dimitri Foulquier (jugador del Granada): "Este equipo compite, compite y compite, y es lo que va a seguir haciendo hasta final de temporada".

El entorno: La afición granadinista sueña con un final de campeonato como el de la pasada temporada y en que su equipo se pueda volver a clasificar para disputar competición europea.

