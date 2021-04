Agnelli: "Seguimos adelante"

El presidente del Juventus, Andrea Agnelli. EFE/EPA/ROBERTO BREGANI/Archivo

Roma, 21 abr (EFE).- El presidente del Juventus, Andrea Agnelli, uno de los impulsores de la Superliga junto al español Florentino Pérez, máximo dirigente del Real Madrid, asegura que, pese a las numerosas críticas recibidas, la competición tiene "un 100 % de posibilidades de éxito" y que el proyecto "sigue adelante".

"Hay un pacto de sangre entre nuestros clubes, el proyecto de la Superliga tiene un 100% de posibilidades de éxito, seguimos adelante", dice Agnelli en una entrevista al diario italiano "República" publicada horas después de la renuncia al proyecto por parte de los seis clubes ingleses.

"Queremos crear la mejor competición del mundo capaz de beneficiar a toda la pirámide futbolística, aumentando la distribución de recursos entre los otros clubes y permaneciendo abierta con cinco plazas disponibles cada año para los demás, que se definirán a través del diálogo con las instituciones del fútbol", explica Agnelli.

El dirigente italiano dice que mantienen "el diálogo abierto con instituciones, la FIFA y la UEFA" al asegurar que "si hacen una propuesta la valoraremos" e insiste en que la Superliga no supone "ninguna amenaza" porque "hay plena voluntad de participar en competiciones y copas nacionales".

"Nos quedamos en las competiciones domésticas, vamos a jugar en todos los estadios de Italia, España e Inglaterra. Nuestro trabajo estará intrínsecamente ligado a las competiciones domésticas", afirma antes de añadir que "el bono de 350 millones al año es falso" sobre las informaciones que indicaban que los clubes recibirían esa cantidad.

Tras insistir en que "la alimentación de los sectores juveniles se mantiene" porque "cada semana daremos a los aficionados los partidos de la liga nacional y una nueva competición, capaz de acercar a las generaciones más jóvenes que se están alejando del fútbol", Agnelli enfatiza: "Lo que estamos haciendo es perfectamente legal".

La Superliga anunció esta madrugada, a la conclusión de la reunión telemática de los clubes que se mantienen tras el abandono de los seis equipos ingleses que la integraban, que seguirán con una reconfiguración del proyecto.

Los equipos españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid y los italianos Juventus, Inter de Milán, y AC Milan mantienen la propuesta de una nueva competición europea "porque el sistema actual no funciona", indicaron en un comunicado, en el que insistieron en que la salida en la noche del martes de los ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur no provoca ningún cambio.