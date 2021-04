Aerolíneas elevan pérdidas 2021 a US$48.000M por nuevos brotes

(Bloomberg) -- El principal grupo de presión de la industria de las aerolíneas aumentó en un 25% su estimación de pérdidas para este año y dijo que los nuevos brotes y mutaciones del covid-19 han retrasado el cronograma para la reanudación de los viajes aéreos a nivel mundial.

Las aerolíneas perderán entre US$47.000 millones y US$48.000 millones en 2021, dijo el miércoles en una presentación virtual la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Anteriormente proyectaba un déficit de US$38.000 millones.

IATA señaló que la crucial temporada de verano estaba en riesgo, y que estima que la capacidad de asientos para 2021 será un 43% de los niveles de 2019, por debajo de 51% proyectado en diciembre.

La revisión a la baja se produce en momentos en que las aerolíneas enfrentan nuevas prohibiciones de viaje y restricciones derivadas de los brotes en grandes mercados de aviación como India y Brasil. Los Gobiernos de los países que han aumentado rápidamente las inmunizaciones se han vuelto cautelosos al reanudar los viajes para evitar la importación de nuevas variantes que podrían ser resistentes a las vacunas.

Esta semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que declarará alrededor del 80% de las naciones del mundo zonas prohibidas.

