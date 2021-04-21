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Miércoles 21 de Abril de 2021
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Agencias

ADVISORY BRITAIN-POLITICS/JOHNSON

Por
REUTERSAPR 21
19 de Abril de 2021

British PM Johnson takes questions in parliament

Start: 21 Apr 2021 10:59 GMT

End: 21 Apr 2021 11:39 GMT

LONDON - British Prime Minister Boris Johnson takes questions in parliament

SCHEDULE:

1100GMT Prime Minister's Questions begins

Restrictions:

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DIGITAL: ACCESS ALL, NEWS AND CURRENT AFFAIRS USE ONLY, CANNOT BE USED FOR LIGHT ENTERTAINMENT OR SATIRICAL PURPOSES, PARTY POLITICAL BROADCAST USAGE MUST BE CLEARED WITH PBU

Source: PARLIAMENT TV

Aspect Ratio: 16:9

Location: United Kingdom

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL / ENGLISH

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Reuters